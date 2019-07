Muere el director Hal Prince, una leyenda de Broadway

Harold Prince hizo su debut como director de Broadway con 'She Loves Me' en 1963. Foto: AFP.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El productor y director estadounidense Harold "Hal" Prince murió el miércoles a los 91 años, dijo a la AFP el portavoz de esta leyenda de Broadway que dirigió "The Phantom of the Opera" y "Cabaret".



Durante su larga carrera, Hal Prince recibió 21 premios Tony, los máximos galardones del teatro de Broadway. Murió en Reikiavik, la capital islandesa, después de una "breve enfermedad", indicó el portavoz.



Nacido en 1928 en Nueva York en el seno de una familia judía de origen alemán, fue uno de los pocos directores de Broadway que atravesó muchas épocas diferentes y sobrevivió a la modernización del mundo de los musicales.



Prince, quien decía que se había contagiado del teatro después de ver a Orson Welles en "Caesar" a los ocho años, comenzó su carrera durante la época dorada del musical, de la mano de otra vaca sagrada del teatro, George Abbott.

Contratado a los 20 años como asistente de quien se convertiría en su mentor, Prince se fue acercando a la escena hasta finalmente involucrarse con la producción, pese a tratarse de un trabajo que no le gustaba.



En 1955, con solo 27 años, ganó el premio Tony al mejor productor, su primer premio, por "The Pajama Game".



A este le siguió una impresionante serie de éxitos, con "West Side Story" (1957) entre los más destacados, hasta que finalmente se dedicó a la dirección, su verdadera pasión.



"Quería escribir", explicó en una entrevista en Broadway.com. "Pero no era lo suficientemente bueno, así que el siguiente paso era la dirección".



Hizo su debut como director de Broadway con "She Loves Me" en 1963, antes de abordar, en 1966, lo que se convertiría en uno de los musicales más famosos del teatro, "Cabaret".



Su estilo era austero, con decoraciones minimalistas. A menudo se jactaba de haber producido sus primeros espectáculos con presupuestos muy inferiores al promedio.



Prince transitó los años setenta con el mismo éxito que en las dos décadas anteriores, en particular gracias a "Sweeney Todd" (1979), y después logró adaptarse al cambio de los años 80 y 90, un período durante el cual Broadway vivió profundas transformaciones.



Entonces dirigió "The Phantom of the Opera", escrita por el británico Andrew Lloyd Webber, que detenta el récord de permanencia en Broadway: el musical ha estado en cartelera durante 31 años y contabiliza más de 13.000 representaciones.