Dayanara Torres demuestra que sigue luchando contra el cáncer de piel

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Sonriéndole a la vida y con su madre al lado, Dayanara Torres mostró en una fotografía que pese a todo sigue luchando contra el cáncer de piel en Los Ángeles, Estados Unidos.



"Bendecida Siempre. Tratamiento #8. No me suelten... sus oraciones siempre llegan. ?? Ya mismo llega mi hermano para pasar el fin de semana conmigo y hacerme reír como nadie! Tengo la mejor familia de Mundo! Por esto y más soy #Bendecida #Amada #Positiva #Agradecida", escribió en su cuenta de Instagram la ex Miss Universo 1993.



"El solo despertar en las mañanas me deja saber que lo tengo todo", continuó diciendo la modelo sobre su enfermedad.



Dayanara Torres fue diagnosticada en febrero de 2019 con melanoma, el tipo de cáncer de piel más grave que se forma en las células que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel.



La famosa reveló que no le prestó atención a un lunar que le había aparecido, pese a la insistencia de su entonces pareja, y que al final se convirtió en cáncer.



Días después, la modelo contó a través de sus redes sociales lo que la hacía sufrir el tratamiento y que había evitado utilizar tacones por las molestias.



"El tratamiento a veces me agota bastante, estoy segura que mañana estaré en cama todo el día, pero poco a poco. Es acostumbrarse a mucho dolor de espalda y es parte de, porque hablando con el doctor y le digo 'estoy demasiado agotada, me duele mucho el cuerpo'", se quejó.



"En algún momento todo va a terminar", dijo.



Actualmente Dayanara se ha sometido a ocho tratamientos, pero su procedimiento finaliza hasta marzo de 2020.



Desde que fue diagnosticada con cáncer la ex Miss Universo se ha dedicado a aconsejar a las mujeres para que "por favor no se olviden de cuidar de ustedes mismas".