Becky G se prepara para estrenar dos discos muy pronto

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Becky G desborda de felicidad: su música es parte de una coreografía central en la Convención de Instructores de Zumba, y en los próximos meses lanzará sus primeros dos discos.



“Va a ser súper divertido”, dijo la cantante de música urbana en referencia a la presentación del viernes de su canción “La respuesta” con el colombiano Maluma en la convención de Zumba en Orlando, Florida.



Es un evento de cuatro días al que asisten unos 7,000 instructores de más de un centenar de países, y al que la intérprete de “Mayores” (con Bad Bunny) y “Sin pijama” (con Natti Natasha) dijo que quería ir desde hace mucho tiempo, tras haber visto a artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Maluma y Daddy Yankee participar con algunas de sus canciones.



“La música es como un lenguaje universal y el baile de Zumba puede unir a muchas personas”, dijo Becky G, quien espera expandir su audiencia aún más a través de esta experiencia.



La artista de 22 años, cuyo verdadero nombre es Rebbeca Marie Gómez, empezó su carrera hace casi 10 publicando en plataformas en línea videos en los que cantaba en inglés.



Sus canciones, con éxitos que también incluyen “Sola”, “Díganle” y “Todo cambió”, han aparecido en listas de popularidad internacionales. Y a sus colaboraciones, entre otras con Pitbull, Thalía, David Guetta y Sean Paul, se sumó recientemente la de “Dollar” con Myke Towers.

Ahora siente que llegó la hora de lanzar sus primeros dos discos: uno en inglés y otro en español.



“Tengo la música ya lista”, dijo en una entrevista telefónica reciente desde Gran Canaria, donde se encontraba para dar un concierto como parte de una gira en curso.



Explicó que optó por dos álbumes en vez de uno con canciones en ambos idiomas porque siente que ha pasado mucho tiempo sin dedicarse a sus seguidores angloparlantes. Adelantó que ambos incluirán colaboraciones, y aunque no reveló con quién, sí dijo es que sueña con grabar junto a Shakira y Bruno Mars.



Reservada para ofrecer detalles, la artista nacida en California dijo que el primer álbum saldrá a finales de este año y el segundo a principios del próximo, “pero todavía no sabemos en cuál orden”.



Desde los inicios de su carrera quiso cantar en español, pero el proceso se demoró.



“Sola”, su debut en la lengua de sus ancestros, lo grabó mientras filmaba su primera película como actriz, “Power Rangers”, en el 2016.



“Dije, ‘Si estoy haciendo algo nuevo del lado de ser actriz, ¿por qué no puedo hacer eso con mi música?”, recordó, al tiempo que admitió que tuvo mucho miedo porque sabía que entonces tendría que hablar con sus fans y con la prensa en español.

De niña cantaba de memoria canciones en este idioma, pero sólo lo hablaba de manera rudimentaria con sus abuelos oriundos de México. Sus padres, nacidos en Estados Unidos, la exponían a la música en inglés.



La respuesta que recibió del público hispanohablante fue tan buena, que poco a poco dejó de grabar y cantar en inglés. Ahora que volverá a su lengua natal, dice que inevitablemente lo hará con ingredientes latinos.



“En el mundo de la música latina he encontrado mi estilo como artista, con mi manera de ser, mis fans”, explicó. “Ahora estoy regresando a la música anglo, pero con un poco más de sabor”.



Es que además se ha dado cuenta de que no tiene por qué elegir entre un idioma o el otro. Como una artista bilingüe, puede convivir en ambos mundos.



“Yo sabía que en un momento iba a llegar a ser los dos”, dijo Becky G. “Ahora es el momento”.