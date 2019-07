Jefe de HBO: No se rehará final de “Game of Thrones”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-El clamor de los fans de "Game of Thrones" para que se vuelva a hacer la temporada final del drama ha sido en vano.



El jefe de programación de HBO Casey Bloys dijo el miércoles que no se ha considerado seriamente volver a hacer esa parte de la historia que según algunos espectadores y críticos fue decepcionante.



Hay pocos aspectos negativos de tener un programa inmensamente popular como "Game of Thrones", dijo Bloys, pero uno de ellos es que los fans tienen opiniones muy marcadas sobre lo que sería una conclusión satisfactoria.



Bloys dijo durante una junta de críticos de televisión que esto es muy común y agregó que aprecia la pasión de los fans por la saga basada en las novelas de George R.R. Martin.



Los votantes de los Emmy no se vieron afectados por las peticiones para rehacer la temporada, le dieron a "Game of Thrones" un récord de 32 nominaciones este mes. La serie también le dio niveles de rating récord a HBO.



HBO quiere mantener el fervor de los fans para la precuela de "Game of Thrones" que estrenará. La grabaciones del primer episodio se terminaron de hacer en Irlanda y los avances se ven “muy bien”, dijo Bloys. La serie es protagonizada por Naomi Watts y se desarrolla miles de años antes que la original.



Al preguntarle si la reacción negativa al final de "Game of Thrones" afectará a la precuela Bloys respondió "para nada".