Dolce y Gabbana venden su mansión en la isla siciliana de Stromboli, Italia

MILÁN, ITALIA.- Vista panorámica al mar, silencio total, 300 m2 de terrazas, rodeada de jardines y con siete suites, la elegante mansión veraniega en la isla italiana de Stromboli, de los modistos italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana, ha sido puesta en venta.



La agencia inmobiliaria Lionard Luxury Real Estate hizo el anuncio este martes e inmediatamente recibió "decenas de correos electrónicos y llamadas para solicitar información", contó a la AFP la entidad.



El precio es por ahora un misterio y la agencia lo comunicará sólo a potenciales clientes, precisó.



La famosa marca italiana Dolce & Gabbana está en crisis desde hace unos meses debido a un boicot de sus productos en las páginas de ventas por internet de China, país que representa un tercio de su facturación.



La marca nunca ha reconocido el impacto financiero que el boicot ha generado después de la publicación en noviembre del 2018 por D&G, y en particular por Stefano Gabbana, de videos y comentarios considerados racistas.



Interrogado por AFP sobre los motivos de la venta de la mansión, un portavoz de la firma recalcó que se trata de un asunto que atañe "la vida privada de los estilistas" y que no está relacionado con las vicisitudes económicas de la empresa.



La propiedad, a la que solo se puede llegar en helicóptero o en barco, goza de una impresionante vista de la pequeña isla llamada Strombolicchio, frente al volcán Stromboli, uno de los más activos del planeta y que registró en julio una violenta erupción que provocó la muerte de una persona y desató alarma.



Rodeada de terrazas y jardines, toda de color blanco, circundada de plantas y perfumes mediterráneos, tiene la típica arquitectura de las islas Eolias, construida sobre rocas volcánicas.



"Desde la década de 1990, Dolce y Gabbana han pasado parte del verano en ese rincón del paraíso", sostiene Lionard, recordando "el amor incondicional" que la pareja de estilistas siente por Sicilia, "fuente de inspiración constante y esencial para sus colecciones".



Domenico Dolce y Stefano Gabbana aseguraron el año pasado que no tenían pensado vender su casa de moda y explicaron que no tienen designado heredero tras la muerte de ellos.



Pese al divorcio sentimental, los dos hombres han permanecido muy unidos.



"Aún hoy en día, lo que es mío es suyo, y lo que es suyo es mío (...) Nuestros compañeros lo saben", confesó Domenico Dolce al diario Il Corriere della Sera.