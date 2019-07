El emotivo mensaje de la madre de Cameron Boyce a dos semanas de su muerte  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Dos semanas después de la muerte del actor, Cameron Boyce, su madre Libby escribió un corto pero emotivo mensaje en sus redes sociales.



"He is my compass -él es mi brújula, en español-", fueron las conmovedoras palabras que escribió en su cuenta de Instagram junto a una tierna fotografía.



El mensaje ha llegado al corazón de quienes lamentan la repentina muerte del joven actor.



El padre de Boyce, Víctor, escribió también hace unos días un triste mensaje. "Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar, no puedo agradecer lo suficiente".



Boyce murió el pasado 6 de julio en su casa debido a una convulsión, de acuerdo con el informe forense.

