"The Lion King" y “Avengers: Endgame” rompen récords 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Si quedaba alguna duda de que las taquillas en 2019 pertenecían a la Walt Disney Co., se disipó completamente el fin de semana.

No sólo su relanzamiento de “The Lion King” con imágenes realistas rompió los récords de estreno para el mes de julio y películas de clasificación B, sino que “Avengers: Endgame” también superó a “Avatar” para convertirse en la película con mayores recaudaciones en la historia.



“The Lion King” fue estrenada el fin de semana en 4,725 cines de Norteamérica, donde recaudó unos sorprendentes 185 millones de dólares, según cálculos del estudio divulgados el domingo.

Aunque las críticas no fueron del todo positivas para esta nueva versión de Jon Favreau de la cinta de dibujos animados de 1994, de todas formas las audiencias acudieron en masa para escuchar al destacado elenco de voces, desde Beyoncé hasta Donald Glover, y ver la innovadora tecnología que permitió realizar la película.



“Tuvimos un desempeño espectacular este fin de semana”, dijo Cathleen Taff, presidenta de distribución de Disney. “Sabíamos realmente que teníamos algo especial con (“The Lion King”) dada su popularidad con los aficionados de todas las edades”.



Disney logró establecer un récord para julio, al dejar atrás a “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2”, y establecer un récord para cintas de clasificación B tras superar a “The Incredibles 2”.

Es la segunda ocasión en el año que una popular cinta de Disney supera una recepción tibia de parte de los críticos. “Aladdin”, que aún está entre las primeras 10 en recaudaciones tras nueve semanas en los cines, ha generado 989 millones de dólares en todo el mundo.

Este es el más reciente de una larga lista de triunfos para Disney.

Luego de cinco semanas, “Toy Story 4” sigue en el tercer sitio, mientras que “Aladdin” se encuentra en séptimo lugar.



Y también participa “Avengers: Endgame”, que no se ubicó entre las primeras diez, pero de todas formas recaudó 1,5 millones de dólares a nivel global este fin de semana, con lo que superó el récord histórico de "Avatar", sin tomar en cuenta la inflación.



“Avatar” ganó 2,789 millones de dólares en todo el mundo, mientras que “Avengers: Endgame” ya lleva 2,790 millones.



A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.



Las cifras finales en Norteamérica serán publicadas el lunes.

1."The Lion King", 185 millones de dólares.

2."Spider-Man: Far From Home", 21 millones.

3."Toy Story 4", 14,6 millones.

4."Crawl", 6 millones.

5."Yesterday", 5,1 millones.

6."Stuber", 4 millones.

7."Aladdin", 3,8 millones.

8."Annabelle Comes Home", 2,7 millones.

9."Midsommar", 1,6 millones.

10."The Secret Life of Pets 2", 1,5 millones.