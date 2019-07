Alejandra Ávalos confiesa que se le apareció fantasma de fallecido cantante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz Alejando Ávalos causó furor al asegurar que vio el fantasma del fallecido cantante Gualberto Castro en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el día que habían planificado un homenaje para él.

"Mi asistente volteó a la puerta y me dijo: 'Creo que vino una persona a verte'; las dos volteamos y vimos la figura de Gualberto Castro, pero no se quedó ahí permanentemente, fue un flash, no habló ni nada, simplemente estaba parado en el quicio de la puerta", confesó durante una entrevista al programa "Ventaneando".

Además, relató que nadie sabía que estaba en ese camerino pues no había ningún letrero en la puerta. Según la famosa actriz, fue una aparición que duró segundos.

VEA: Las aterradoras historias de fantasmas de los famosos

Gualberto tenía más de 50 años de trayectoria artística y era reconocido internacionalmente Foto: Facebook

"Volvimos a voltear y ya no estaba. Nos exaltamos y nos preguntábamos ‘¡¿viste lo mismo que yo?!, ¡¿viste lo mismo que yo?!”, fue lo que habló con su asistente.

Ávalos relató que no fue la única que vio al fantasma, sino que otros compañeros también se refirieron a la presencia de Castro en el escenario.

Gualberto Castro falleció el pasado 27 de junio de cáncer de vejiga.