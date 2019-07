Mariah Carey contra Tommy Mottola al recordar su convulsivo matrimonio

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Mariah Carey recordó su matrimonio con el empresario Tommy Mottola, una relación que al parecer no le trajo buenos recuerdos por sentirse "casi presa".



La cantante brindó una entrevista para la revista Cosmopolitan de agosto, donde relató cómo fue la convivencia con el productor de Sony Music.



"Es posible que quieras imaginarlo como la niña-novia. Había un esfuerzo consciente para mantenerme como la típica chica estadounidense, lo que sea que eso signifique. Fue muy controlado. No había libertad para mí como ser humano. Era casi como estar presa", confesó Carey.



El matrimonio de estos íconos musicales comenzó luego de iniciar una relación laboral donde lograron posicionar el disco de la cantante como el más vendido de 1991.

A partir de ese nexo decidieron entablar una relación sentimental, la cual los llevó al altar en junio de 1993, teniendo una diferencia de edad notaria de 20 años.



Sin embargo, la luna de miel no duró mucho: cinco años más tarde rompieron. Después, en 2000, Mottola decidió contraer matrimonio con la cantante y actriz mexicana Thalía.

Para el estadounidense, el romance con Carey fue "incorrecto e inapropiado". Y al referirse a sus relaciones anteriores, se calificó como obsesivo y controlador, confesó en su libro Hitmaker publicado en 2013.



Para Mottola, parte del éxito de Mariah Carey, fue por ese caracter que mostraba: "¿Fui obsesivo? Sí, pero eso es parte de la razón de su éxito".



Sin embargo, Mariah no la pasó bien en ese matrimonio. De igual forma, manifestó su sentir sobre las composiciones musicales de muchos artistas.



Carey recalcó: "Hay muchos artistas que dicen que escriben, pero realmente no escriben. Sin ofender a nadie, es sólo lo que he visto". Habló sobre sus actuales relaciones y afirma ser una mujer "más santurrona" al compararse con otras celebridades.