Beyonce y su hija impactan con Spirit, la nueva canción de "El Rey León"

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.- Beyoncé estremece Internet con el lanzamiento reciente de Spirit, el tema musical para la nueva la adaptación de "El Rey León" de Disney.



A unos días de estrenarse la película, la cantante y la compañía lanzaron en las plataformas digitales el pasado 16 de julio la nueva canción junto al clip oficial, donde aparece con su hija Blue Ivy.

Además de darle voz a “Nala” -una de las leonas protagonistas- para el “live action” de Disney, Beyoncé colaboró en la banda sonora en compañía de Hans Zimmer, Elton John y Tim Rice, quienes realizaron el soundtrack de la exitosa película de 1994.



Este primer sencillo, que se desplega de The Lion King: The Gift, título del albúm, ya tenía un registro al 18 de julio de más de 9.4 millones de reproducciones en YouTube.

Beyoncé en la presentación de El Rey León. Foto: @beyonce.



El clip es alabado por la estética que presenta paisajes africanos, con Beyoncé deslumbrando al igual que su hija Ivy.

En la esperada escena, la cantante aparece con su hija, ambas con vestido morado lila en el desierto, donde la madre tiende la mano a su pequeña, y aparecen Mufasa y Simba.

Sorprenden todos los movimientos de la cantante en perfecta coordinación con su equipo para exaltar, según los instructores, la fuerza de la comunidad negra.



VEA: Luisito comunica reacciona tras supuesta infidelidad







Blue Ivy, hija de Beyoncé, en el clip Spirit. Foto: captura vídeo.







El nuevo albúm, titulado “The Lion King”, consta de 19 melodías entre las que destacan:



1.Never too late por Elton John

2.Life’s not fair

3.Rafiki’s Fireflies

4. Elephant Graveyard

5. Stampede

6. Scar Takes the Throne

7. Simba is Alive!

8. The Lion Sleeps Tonight (Full Version)

9. Reflections of Mufasa

10. Battle for Pride Rock

11. Remember

12. He Lives in You

13. Mbube