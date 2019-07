El arte plástico será premiado hoy por el IHCI

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el propósito de hacer de Honduras un país de tradición escultórica, en 1987 el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) dio por inaugurada una plataforma, hoy convertida en un referente, que este 2019 arriba a su XVIII edición.



La Bienal de Escultura y Cerámica Centroamérica y El Caribe es una vitrina excepcional que visibiliza las destrezas de los artistas locales y de otras partes del mundo. Permite, gracias a su interés y contenido, ser un certamen de gran convocatoria.



En busca de exhortar su credibilidad se cuenta con la participación de un jurado internacional, que delibera acerca de la calidad técnica de la obra, su contexto de creación, su esteticidad, su originalidad y, por qué no, su belleza.



En esta ocasión, el cuerpo deliberador está constituido por tres personas de reconocida competencia e imparcialidad, cuyo fallo será inapelable y publicado en acta pública: Kelli Adams (Estados Unidos), Lucrecia Novoa (Chile) y Alberto Merino (El Salvador).



El jurado tiene las facultades de: preseleccionar la obra presentada, otorgar los premios establecidos, establecer menciones de honor y menciones especiales, según sus consideraciones.



Los tres miembros han tenido la oportunidad de impartir cada uno una conferencia sobre arte, según su especialidad, a un público invitado previo a la inauguración de la XVIII Bienal de Escultura y Cerámica Centroamérica y El Caribe 2019.



Los premios

1- Se concederá un Premio Único de Escultura valorado en 4,000 dólares, auspiciado por Banco Atlántida.



2- Se concederá un Premio Único de Cerámica valorado en 2,000 dólares a un artista que no exceda el límite de 25 años de edad, auspiciado por el IHCI.



3- La Mención de Honor o Mención Especial es de reconocimiento, según el jurado lo considere, y no incluye premio en metálico.



Invitación

La entrega de premios y la inauguración de la muestra tendrá lugar hoy jueves 11 de julio en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) a las 7:00 PM.