VIDEO: Cantante guatemalteco besa a Ónice Flores tras ganar apuesta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El cantante guatemalteco Ale Mendoza se ganó un beso de la guapa presentadora Ónice Flores tras salir victorioso en una apuesta que consistía en comer alitas durante el programa de GO Tv, "Algo Pinta".

Toda la escena fue captada por las cámaras. En medio de las risas y ánimos del staff del canal, la presentadora y el artista urbano tuvieron que besarse durante pocos segundos, para sellar su trato.

Ya es rutinario que la guapa "Campanita" protagonice retos virales durante la emisión de su programa de entretenimiento.

El cantante Ale Mendoza visitó la nación cinco estrellas y aprovechó para dar un paseo turístico por la Basílica Menor de Suyapa, según lo evidenció en sus redes sociales.

Recientemente la guapa hondureña protagonizó otro momento viral y polémico. Durante una entrevista con la periodista Jackie Redondo, confesó ser bisexual.

"Mi sexualidad no es algo que me avergüence, en realidad las fotografías no me avergüenzan, no le hago mal a nadie, no lo voy a negar, sí tengo esa orientación sexual", manifestó.

El artista chapín publicó en si red social la visita al programa "Algo Pinta".