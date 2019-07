Stevie Wonder revela que será sometido a un trasplante de riñón en septiembre

LONDRES, INGLATERRA.-El legendario cantante de soul estadounidense, Stevie Wonder, anunció el sábado a sus fans en Londres que será sometido a un trasplante de riñón en septiembre.



"Me van a operar, me van a hacer un trasplante de riñón en septiembre de este año", anunció a sus fans en Hyde Park, donde se celebra el festival "British Summer Time" con estrellas mundiales, como Céline Dion o Barbra Streisand.



El artista de 69 años, varias veces ganador del Grammy, añadió que daría tres conciertos más y descansaría antes de someterse a la cirugía.



"Todo va bien [...] tengo un donante, todo va bien", insistió el artista, que se mostraba tranquilizador.



"Así que ya no oirán más rumores sobre mí, les conté lo que ocurre, y estoy bien, ¿de acuerdo?", continuó.



"Quiero que sepan [que] vine aquí para darles mi amor y agradecerles por su amor", continuó entre los aplausos del público. "Los quiero y que Dios los bendiga", concluyó.



Stevie Wonder, ciego de nacimiento, cuyo nombre real es Stevland Hardaway Judkins, vino al mundo en Saginaw, en el estado estadounidense de Michigan en 1950.



Se dice que aprendió a tocar el piano, la batería y la armónica a los 9 años y publicó su primer álbum en 1961, para el famoso sello discográfico Motown de Detroit.