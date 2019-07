Khloé Kardashian da pistas sobre posible romance entre su hermano y Natti Natasha

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Cuando se trata de los Kardashian siempre habrá polémica. Recientemente Khloé Kardashian confirmó que su hermano Rob y la cantante Natti Natasha son buenos amigos y que textean con frecuencia.

Durante una entrevista para el programa Latinx Now!, la mamá de True Thompson habló largo y tendido sobre el tema.

Resulta ser que el pasado Día del Padre, Natti Natasha felicitó públicamente a Rob Kardashian mediante Twitter.

"Eres un excelente padre, lo sé. Dios te bendiga. ¡Nos vemos pronto!", escribió la cantante dominicana, y él, por su parte, le dio las gracias y agregó, "Nos vemos pronto".

Los textos no pasaron desapercibidos por Khloé Kardashian quien no se aguantó y escribió "Rob, ¡¿qué está pasando aquí?! ¿Quién es esta chica?".

Las palabras de Khloé desataron un verdadero escándalo en las redes sociales, pues los fans de la colombiana aseguraron que fue una falta de respeto. Pero no solo eso, su propio hermano también la reprendió pidiéndole que "no se metiera en lo que no le importaba".

"Simplemente estábamos jugando (con su hermano). Al mismo tiempo nos estábamos mandando mensajes de texto", comentó sonriente Kardashian, al lado de Scott Disick, expareja de su hermana Kourtney, quien también estuvo presente durante la entrevista.

Koko aprovechó la oportunidad para aclarar todo y hasta reveló que la cantante le parece una chica muy sexy.



"Yo sé quién es", aseguró Khloé y dijo que en realidad lo que quería saber era de dónde había surgido la relación y qué era lo que estaba pasando entre Rob y la dominicana.

Ante estas declaraciones, la periodista le preguntó: "Entonces, ¿la apruebas?". Entre risas respondió sin dudarlo: "No la conozco personalmente, pero es hermosa. Yo apruebo lo que haga feliz a mi hermano. Es lo único que me importa en esta vida. ¡Pero ella es muy sexy!".