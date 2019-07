Reporte: Univision podría estar considerando su venta

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- La cadena de televisión de habla hispana Univision podría estar considerando su venta, de acuerdo con un reporte de prensa.



Univision confirmó que está “revisando opciones estratégicas” y que ha contratado asesores externos después que el diario The Wall Street Journal informó que la empresa estaba sopesando opciones, incluida una posible venta.



La firma de inversiones Saban Capital Group y otras empresas compraron Univision en 2007. En 2016, Univision compró lo que era conocido como Gawker Media, que incluía los sitios de noticias Gizmodo y The Onion, por 135 millones de dólares en un intento de atraer a público joven.



El plan no fructificó, y Univision vendió dichas propiedades este año por un monto no revelado.

