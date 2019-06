Edwin López o las almohadas que tensan el alma de la arcilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En octubre de 2018, Edwin López inauguró en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) la muestra de cerámica llamada “Transiciones”. Fuera de un conjunto de piezas realizadas bajo un formato tradicional, observé dos que me llamaron la atención, se trató de unas cerámicas que semejaban pieles tensadas sobre un soporte de metal, lo interesante fue la forma en cómo el artista desplazó la arcilla hacia una zona de tensiones que abandonó el soporte tradicional y la representación figurativa.



Estábamos frente a un tratamiento problematizador del material, desde ese momento supe que López estaba proponiendo un trabajo innovador que lo llevaría por nuevos senderos en el campo de la experimentación procesual y formal. Conversé con él y le hice ver que este giro experimental, que este distanciamiento progresivo de las prácticas tradicionales, lo llevaría a consolidar una propuesta digna de ser estudiada.



La modelización contemporánea de la cerámica

No hay duda de que en el medio han aparecido nuevas formas de modelizar la arcilla, propiciando distintas búsquedas no solo en la transformación del objeto sino en los conocimientos necesarios para analizar e interpretar este fenómeno, así lo atestiguan los trabajos de Scarlett Rovelaz, Medardo Cardona y Edwin López, entre otros. En estas producciones encontramos una propuesta interdisciplinaria, transgresora y en contacto con miradas que van más allá de la contemplación, otorgándole a la materia comportamientos antropológicos, sociológicos, pedagógicos y psicológicos, este último se inserta en la visión de Edwin López, que encuentra en la estética de las tensiones humanas su punto de llegada, no digo su punto de partida porque está claro que la primera intención del artista es la experimentación con la materia, ese contacto intuitivo con la arcilla es el que lo aproxima a los ejes conceptuales de su trabajo. Hemos pasado de la práctica utilitaria, de la contemplación anodina a la observación crítica y a los procesos reflexivos en el proceso creativo. Lo expresado nos induce, nos acerca a una concepción contemporánea del discurso escultórico moldeado a partir de la cerámica.





De la serie "Tensiones"

Almohadas de arcilla gravitando en una estructura de metal, filamentos de hilo acerado que multiplican la vibración de la materia.





Las tensiones de la materia como metáfora de las tensiones humanas

Líneas atrás señalé que en octubre de 2018, Edwin López presentó una muestra llamada “Transiciones”, el trabajo que publico hoy se denomina “Tensiones”. En este proyecto, el artista evidencia una verdadera transición entre la propuesta anterior y esta, aún así, hay rasgos que perduran, sobre todo, ese deseo de liberar el material escultórico del pedestal, tal como lo hicieron varios artistas en los años 90. Otro elemento que persiste es tensar la arcilla mediante cables, haciéndola gravitar en el espacio, el material (arcilla) queda en un sugestivo estado de suspensión. Lo diferente en la serie “Tensiones” es el volumen que los filamentos de hilo encerado le proporcionan a la forma escultórica. Estas formas son la representación de almohadas, la almohada tiene isotopías ligadas a descanso, tranquilidad, paz y confort, sin embargo, López problematiza estas significaciones, las saca de contexto y las expone a un enjambre de tejidos creado por los filamentos.



Las almohadas (fragmentos de arcilla) son templadas y recubiertas por hilos que multiplican sus tensiones, las hacen vibrar y este mundo de tranquilidad aparente y lúdico confort, se descuartiza en la atmósfera de violencia y angustia que nos rodea; los hilos envuelven el espacio ampliando la tridimensionalidad de las piezas, es como si estos succionaran la energía de la materia y la hicieran correr por todos los filamentos, de la misma manera como nuestro cuerpo es vaciado por todos los flagelos sociales que nos atan y devoran, en el fondo estamos ante una escultura azotada.



El recurso visual de los filamentos tiene una poderosa conexión de sentido y si en “Transiciones” apenas fue una excusa para tensar la arcilla, en la serie “Tensiones” pasa a tener un significado simbólico, ya no es parte del soporte, es ante todo, un elemento visual insertado en la matriz conceptual de la obra.



Hay un elemento visual que deseo enfatizar, se trata del claroscuro que generan los filamentos al cortar la masa de arcilla, este gesto potencia la riqueza plástica de la obra, crea un aura de tensiones incesantes que va en todas direcciones; este recurso potencia el sentido de multiplicidad y rectora todo el movimiento de la materia escultórica.



Esta estrategia de Edwin López deja claro que realizó un cambio de formato dentro del formato mismo, sigue examinando las posibilidades plásticas de las dos piezas que marcaron la diferencia en “Transiciones” a esto le llamamos “continuidad crítica de proceso”, ya que introdujo variaciones plásticas y conceptuales sin abandonar la idea central que motivó la propuesta inicial, esta consistió en problematizar las relaciones espacio temporales de la arcilla.





Edwin López, artista hondureño.







Desafíos de la cerámica escultórica

Las exigencias que plantean estas nuevas prácticas de la cerámica son diversas; este género ha tenido históricamente un tratamiento muy convencional pero, ya en algunas obras de Pastor Sabillón empezamos a observar el comportamiento conceptual y experimental de la cerámica. Este proceso de López debe pasar de la sana intuición a la rigurosa sistematización, de lo contrario, corre el riesgo de retroceder hacia lugares comunes que poco a poco ha ido dejando en el camino.



La propuesta de López lo aleja definitivamente de esa concepción artesanal u ornamental de la cerámica. Con la serie “Tensiones” el artista explora las potencialidades simbólicas y expresivas de la arcilla, instalando su discurso en los límites de la cerámica contemporánea que ante todo busca perfilar la dimensión estética de este género.



Para evitar las presiones que invitan a caer en las prácticas convencionales, es necesaria la investigación, establecer por ejemplo, qué conexiones hay entre esta propuesta y otras que en el mismo campus estético se están desarrollando en la región, indagar qué conocimientos se están articulando para releer los nuevos procesos de la cerámica en el mundo contemporáneo del arte, qué concepción de la técnica exigen estos procesos y qué tecnología se está desarrollando para auxiliar estos nuevos saberes y modos de producción.



Por ahora, el trabajo de Edwin López nos ofrece una perspectiva fresca y halagadora, esto ya es progresivo en un país donde nos roban el optimismo a la velocidad de una bala.

De la serie

“Tensiones”

Almohadas de arcilla gravitando en una estructura de metal, filamentos de hilo acerado que multiplican la vibración de la materia.