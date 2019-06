De un paro cardíaco, muere el padre biológico del rapero Eminem

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.- Marshall Bruce Mathers Jr, padre biológico de Eminem, falleció este miércoles a los 67 años de edad después de sufrir un paro cardíaco.



El portal TMZ informó que Marshall murió cerca de Indiana de un problema cardíaco.



Deborah Nelson, madre del rapero, se casó con Marshall cuando ella tenía 15 y él 22 años. Dos años más tarde nació el rapero, se separaron y él los abandonó para mudarse a California.

A pesar de que Eminem no tuvo relación alguna con su padre, este siempre estuvo presente en sus canciones, donde le reclamaba por no estar presente en su infancia.

Una de ellas es My Name Is y Cleanin Out My Closet, un tema que habla del rencor hacia su progenitor.