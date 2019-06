Alex Rodríguez, prometido de Jennifer López, busca mejorar como analista de ESPN

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Alex Rodríguez tuvo que hacer algunos ajustes cuando pasó de campocorto a tercera base tras firmar con los Yanquis de Nueva York. Ahora como analista está teniendo el mismo tipo de curva de aprendizaje.



Rodríguez se dijo contento de los avances que ha hecho en su segundo año en la cabina de "Sunday Night Baseball" de ESPN, pero desea seguir mejorando la segunda mitad de la temporada.



"Ciertamente me siento mejor que el año pasado. Creo que la dinámica entre todos nosotros está mejorando", declaró Rodríguez la semana pasada en Los Ángeles, donde narró un par de partidos de los Dodgers.



Rodríguez resultó una agradable sorpresa cuando se unió al equipo del estudio de Fox en 2015, pero el trabajo en el estudio es de tiempo limitado y no ocurre mientras el partido está en curso. Un juego tiene muchas fluctuaciones a lo largo de tres horas y puede resultar un desafío para una cabina de tres personas.



Rodríguez señaló que el mayor reto ha sido aprender cuándo intervenir en la conversación con Matt Vasgersian y Jessica Mendoza, además de encontrar el momento apropiado para intercalar alguna anécdota sobre un jugador o mánager.



"Creo que estoy haciendo un mejor trabajo en cuanto a aprovechar el momento y reaccionar a lo que ocurre frente a mí, lo cual ayuda a que las cosas fluyan", afirmó el expelotero de 43 años.



En cuanto a lo que ocurre en el terreno de juego, Rodríguez dijo que la mayor sorpresa en la Liga Americana ha sido el nivel mostrado por los Mellizos de Minnesota y los Yanquis de Nueva York. Los Mellizos emergieron como uno de los equipos más poderosos al bate, mientras que los Yanquis lideran la División Este de la Americana pese a una preocupante serie de lesiones.

En la Nacional, Rodríguez considera a los Dodgers de Los Ángeles el equipo a vencer, pero les ve un par de defectos.



"Definitivamente son un gigante de la ofensiva, pero su bullpen debe ser más consistente", subrayó.



Rodríguez dijo no haberse enterado hasta después del partido del 9 de junio entre los Cardenales y los Cachorros en Chicago que David Ortiz había recibido un disparo en República Dominicana. Añadió que se quedó impactado al escuchar la noticia sobre su buen amigo y que ha estado en contacto con su familia.



Ortiz ya salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts y permanece en buen estado.



"Estoy deseoso de hablar de béisbol con él pronto”, dijo Rodríguez.



El programa de ESPN de los domingos por la noche está promediando 1,5 millones de espectadores, lo mismo que la temporada pasada, pese a que comienza una hora antes.