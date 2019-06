Joy Huerta, del dúo pop Jesse y Joy, celebra cumpleaños con premio de la Academia Latina

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Joy Huerta, del dúo pop Jesse y Joy, celebró el jueves su cumpleaños 33 con un premio de la Academia Latina de la Grabación a las mujeres destacadas en las artes y el entretenimiento.



Conmovida hasta las lágrimas, Huerta agradeció que la música le haya brindado una plataforma para llegar a millones de personas y con su voz un propósito más allá de dedicarse a lo que ama.



“Me dio un micrófono que hoy tengo el honor y el privilegio de extender a voces que tienen algo que decir y solamente necesitan que alguien les dé la palabra”, dijo mientras agradeció a la Academia Latina de la Grabación “por poner una luz sobre seres humanos que han sobresalido en sus distintas áreas laborales, seres humanos que son un motor en sus entornos, seres humanos que son mujeres”.



En la ceremonia realizada en la Ciudad de México también fueron homenajeadas la locutora Martha Debayle, la directora de orquesta Alondra de la Parra, la experta en arte Soumaya Slim Domit y la arquitecta Tatiana Bilbao. Todas las galardonadas además de ser mexicanas, también son madres, en algunos casos de hasta cinco hijos.



Además de resaltar la magia de su voz, calidez de su arte y sencillez Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, le dijo a Huerta: “Joy eres capaz de hacer llorar con tan solo un besito más”, en referencia a su álbum galardonado con el Grammy y el Latin Grammy.



Abaroa pidió a los invitados disfrutar de la gala en un ambiente relajado y presentó algunas de las actividades de la Fundación Cultural Latin Grammy a favor de la educación musical en América Latina y Estados Unidos.



De la Parra, directora de la Orquesta Sinfónica de Queensland, Australia, y quien ha colaborado con orquestas como la Filarmónica de Londres y la Sinfónica de la Radio de Berlín, destacó los valores y capacidades que la educación musical puede desarrollar en los niños: disciplina, respeto, capacidad de abstracción y autonomía.



“Imagínense si un niño, cualquier niño mexicano tuviese esos valores en su educación, no tendríamos la mayoría de los problemas que tiene este país”, dijo. “Recibo este premio en honor a todos los músicos sinfónicos, a todos los maestros, a los maestros de música y a todos ustedes que van a ayudar a que esto cambie... y que la educación musical para los niños sea una realidad para todos”, agregó.



Debayle, una de las voces más escuchadas en América Latina en Spotify, gracias a sus populares podcasts, contó que a los 12 años descubrió su vocación jugando a entregar premios Grammy. A las mujeres les dijo: “Vale mucho la pena soñar sus sueños, porque los sueños sí se hacen realidad”.



Debayle dedicó su premio a todas las mujeres que la han acompañado en su vida, así como a los hombres que son admiradores de las mujeres fuertes, poderosas y capaces.



“Para mí este reconocimiento es... la representación del poder femenino, de la capacidad que tenemos todas las mujeres de hacer lo que hoy en día hacemos, de lo que hemos conquistado, hasta dónde hemos llegado”, señaló. “De lo que creemos y, por sobre todas las cosas, de lo que debemos de saber en lo más profundo de nuestro ser que merecemos”.

Entre las asistentes a la gala también estuvieron la periodista Paola Rojas, la presentadora Gloria Calzada y la exsecretaria de cultura María Cristina García Cepeda. El cantante Emmanuel y el periodista Leonardo Kourchenko figuraron entre los invitados.



Bilbao, entre cuyas obras se destaca el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, el Parque Biotecnológico del Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán, y la Sala de Exhibiciones del Jinhua Architecture Park en Jinhua, China, reconoció que las mujeres en la actualidad no tienen que renunciar a su feminidad, maternidad o intereses para adentrarse en ambientes laborales reservados en el pasado únicamente a los hombres.



“Las mujeres que me inspiraban y a las cuales admiraba tuvieron que luchar en un mundo que verdaderamente era de hombres, se tuvieron que convertir en hombres para ser alguien en esas otras generaciones. Hoy en día somos mamás, somos hijas, somos hermanas, somos amigas, somos mujeres en todos los sentidos y por eso me enorgullece muchísimo compartir este premio con ustedes”, dijo.



Slim Domit, vicepresidenta del Museo Soumaya, recordó la importancia de las artes en el día a día y agradeció que el premio esté dedicado a personas que se destacan en estos ámbitos.

“Inspirar tiene que ver con el aire que entra y da vida, incidir en otros como posibilidad es un privilegio”, dijo. “Me entusiasma la idea de que este premio esté dedicado a gente que trabaja de una u otra manera por difundir la belleza... la verdad y la belleza en varios idiomas se expresa con una misma palabra, la belleza solo lo es cuando es verdadera”.



Además de su premio, las homenajeadas recibieron dos boletos para asistir este año a la 20ª entrega de los Latin Grammy que se celebrará el 14 de noviembre en Las Vegas.