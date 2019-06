Mamá de Edith González: "Se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo, México"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ofelia Fuentes, madre de la fallecida actriz Edith González, conmovió a los presentes en el homenaje que se le hizo a su hija.



"Se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo, México, que lo quiero", gritó la mujer en el escenario donde le daban el último adiós a la "güerita consentida".



"¡Viva México!, ¡Viva mi niña que se me fue! Los amo a todos, muchas gracias. No hallo palabras para agradecerle a mi pueblo, a mi México", reiteró.



Tras la declaraciones, el interior del teatro Jorge Negrete, donde se efectuó el homenaje a la actriz, resonó de los aplausos y las lágrimas de los presentes comenzaron a rodar.



Minutos después, el tema musical "Si nos dejan", de José Alfredo Jiménez, comenzó a sonar en voz de las hermanas Isabel y Mayte Lascurain (Pandora).

La tristeza se apoderó de todos aquellos que admiraron y siguieron a la estrella de las telenovelas mexicanas que perdió una larga batalla contra el cáncer de ovarios.



Con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro, que inició cuando apenas llegaba a la adolescencia a mediados de los años 1970, González afrontaba desde hace tres años un cáncer de ovario, enfermedad que hizo pública y cuyo tratamiento compartió con sus seguidores.



En agosto de 2016, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía sonriente y mostrando un pulgar arriba mientras reposaba en una cama de hospital, días después de ser operada tras padecer fuertes dolores abdominales, según detalló en el mensaje que acompañaba la imagen.



"Encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. ¡Estoy fuerte, llena de vida y trabajando!", añadió la actriz en la publicación.



Sumamente activa en esa red social, pero también en programas de televisión y eventos del espectáculo, la actriz publicaba numerosas imágenes y vídeos acompañados de mensajes llenos de optimismo, el último de los cuales compartió hace seis días.



Tampoco dudó en mostrarse sin cabello debido al efecto del tratamiento contra su enfermedad y se adaptó a usarlo muy corto como parte de su imagen, dejando atrás la melena rubia que la caracterizó por años.



González fue hasta marzo una de las protagonistas de la comedia teatral "Entre Mujeres", que se exhibía en el Teatro 11 de Julio de Ciudad de México, y participó como jurado del reality show "Este es mi estilo" de la cadena Televisión Azteca, cuya temporada culminó el 11 de mayo.



"Madre ejemplar, esposa amada y amiga entrañable, Edith será recordada no solo por los papeles que realizó en pantalla, sino por su inigualable calidad humana", añadió MM: Agency.

