Microsoft anuncia que la nueva y poderosa Xbox llega en 2020

Gustavo Banegas gustavo.castillo@elheraldo.hn

LOS ÁNGELES.- El E3 comenzó y Microsoft mostró músculo en su conferencia de prensa con importantes anuncios y la imponente y sorpresiva presencia del actor Keanu Reeves.



El HERALDO estuvo entre los medios invitados al evento y a continuación le cuenta con lujo de detalles todo lo que ahí pasó.



Phil Spencer, jefe de la marca Xbox, fue el encargado de anunciar que la próxima generación de Xbox llegará a finales de 2020 con Halo Infinity como juego de lanzamiento. Por el momento llamada Project Scarlett, esta nueva consola le apostará a la potencia, con un procesador customizado de ADM, memorias GDDR6 y nueva generación de disco duro de estado sólido mejor conocido como SSD.





La ocasión fue perfecta para anunciar que Xbox tiene nuevos estudios trabajando en más juegos exclusivos.





Se estima que alcance resoluciones de hasta 8k y 120 frames por segundo, dando una nueva dimensión al juego de consola.



Spencer también mencionó lo importante que es para Microsoft el mercado de las consolas, algo por lo que seguirán apostando. Aunque el momento también sirvió para mencionar que Xbox tendrá un servicio de juego basado en la nube y el cual llevará por nombre Project XCloud, que estará disponible para ser probado durante la feria.



Keanu se roba el show

El E3 siempre da momentos de sorpresa y uno de ellos fue la incorporación del aclamado y mítico actor Keanu Reeves, como personaje secundario en Cyberpunk 2077. El actor de Matrix y John Wick hizo acto de presencia a la conferencia de prensa, llevándose una enorme ovación de todo el auditorio.





Keanu Reeves fue una de las grandes sensaciones del E3, será un personaje secundario en Cyberpunk 2077.





“Cyberpunk 2077 es juego de mundo abierto y donde encarnaremos a V, un mercenario en una ciudad futurista donde el crimen está a la orden del día”, dijo Reeves.



El juego es de los creadores de la trilogía de The Witcher, por lo que las expectativas son muy altas. Llegará el 16 de abril de 2020.



Otros juegos en espera

Durante la conferencia de Xbox se presentarán alrededor de 60 juegos nuevos y que estarán llegando a lo largo

de 2019 y 2020.



Lo primero es ya que le puso fecha de entrega a su próximo exclusivo Gears of Wars 5, el cual estará en el mercado el 10 de septiembre. Además de un frenético modo campaña, incluirá el modo Escape y un modo cooperativo.

Blair Witch, un juego inspirado en los hechos de la película, se ve de lo más prometedor.





De igual manera se presentó Microsoft Flight Simulator, que llegará en 2020, el cual muestra potentes imágenes en grandes entornos. También, de manera sorpresiva, los creadores de Minecraft anunciaron que en 2020 llegará Minecraft Dungeons, un juego de exploración que también permitirá acción hasta con cuatro jugadores.



Otros de los títulos destacados fue Ori and the Will of the Wisps, el cual llegará a Xbox y PC en febrero de 2020. Toda la semana EL HERALDO estará en el E3, le invitamos a seguir nuestra cobertura con detalles exclusivos para nuestros lectores a través de www.elheraldo.hn.