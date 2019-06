Rapero que confesó crimen del novio de su expareja en una canción se entregó a la Policía

BOGOTÁ, COLOMBIA.-La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que el rapero colombiano Yersey Fernando Tami se entregó a las autoridades después de confesar el crimen del novio de su expareja en una canción titulada "Cosas del corazón".

En el videoclip, publicado en YouTube y que dura más de tres minutos, Yersey describe que no aceptaba que su expareja, con la que tiene dos hijos, mantuviera una relación con el comerciante Iván Camilo Castellanos Rangel.

"Hoy sencillamente me voy dejando atrás mis hijos, mi trabajo, mi familia, mi carrera artística musical, mis sueños, mis metas, mis logros, todo lo que luché en mi vida, para hoy perderlo, tal vez fue una mala decisión pero ya nada puedo hacer, los quiero mucho a todos", escribió en una publicación de Facebook.

La canción

"Que todos los que vean este video se enteren de la verdad, que mi niño y mi niña son míos y no de ningún otro becerro. Asesiné por amor, por recuperar lo que es mío, mi familia", dice un fragmento de la canción.

Además, agrega "Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa se llegaba a acostar / Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira / Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado / Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle / Entonces yo huí, quería salir de ahí, y que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así".

El rapero ya tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, hurto y tráfico de drogas.

Crimen

Castellanos Rangel fue asesinado de varios disparos el martes 4 de junio, cuando departía en un centro comercial de Bucaramanga, según declaraciones del comandante de Policía, Manuel Vásquez.