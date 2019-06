Inolvidable el ambiente que se vivió en el Barena Forever Fest 2019

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A las 2:00 AM, sí, a esa hora dio por concluido el evento que por 12 horas mantuvo de pie a los fanáticos del ritmo urbano, el sábado en el Estadio Chochi Sosa de la capital para disfrutar del Barena Forever Fest 2019, evento que tuvo como patrocinador único a Barena, exitosa marca de Cervecería Hondureña.



El primero en escena fue Menor Menor. Su conexión con el público fue la de un artista experimentado, pese a ser casi un novato en la industria musical. ¡Pero eso sí! Su talento es predilecto de los capitalinos, quienes corearon sus temas “Muévete” y “Falsas promesas”, entre otros que fueron parte de su presentación.





Farruko y el hondureño Menor Menor desataron la euforia del público con su pegajoso tema “Muévete”.





Luego fue el turno de los ya casi emblemáticos de los escenarios, Los Bohemios, que tras quince años de carrera siguen inyectando ritmo a sus seguidores. Desde su arribo al escenario, Nono y Yambé pusieron a bailar a todos, incluyeron temas como “La cumbia de la limpia”, “Negrita linda” y “Amor bonito”, (que cantaron junto al sampedrano DiBrasco). Y casi antes de ceder el turno a los artistas internacionales, Alexa Ferrari los acompañó en la interpretación de “Trata de olvidarme”.



El momento más esperado

Una vez acabado el turno de los teloneros, fue el momento de que la sorpresa del evento, Mau y Ricky, se apoderaran del micrófono para que “Mi mala”, “Ya no tiene novio” y “Desconocidos” fueran coreadas como si el público hubiese crecido con ellas. Para ese entonces los gritos, al igual que la oscuridad, ya estaban sembrados en el lugar.



Tras varias interpretaciones que los hermanos (hijos de Ricardo Montaner) han escrito para otros artistas y que esta vez corrieron a voz de ellos, fue momento de que Manuel y Julián Turizo aparecieran en el escenario. Su recopilación no pudo comenzar con otra pieza que no fuera “Una lady como tú”.



Con guitarra en mano, Julián hizo que el ambiente diera un giro sentimental, mientras que la voz de Manuel fue el complemento perfecto de uno de los momentos más memorables de la noche; “Déjala que vuelva” hizo que aquellos golpeados por el abandono cantaran con el corazón en la mano. Y pese a que la lluvia se dejó venir, no fue impedimento para seguir disfrutando de la noche.



Los próximos en el plató fueron CNCO, cinco adolescentes que bailaron y cantaron en cada pieza e hicieron que los asistentes, sobre todo las mujeres, se emocionaran al punto de sacar una que otra lágrima.





El dúo sorpresa Mau y Ricky permitieron que algunos de sus fanáticos subieran y cantaran con ellos en el escenario.





Y aún con el ánimo encendido, el reloj marcó la medianoche, para bien de todos la condición climática mejoró y aún faltaba más... ¡La actuación de Farruko! El público comenzó a corear “¡Farru! ¡Farru! ¡Farru!”... Hasta que minutos después, el puertorriqueño arribó al escenario y el ambiente se prendió en su totalidad.



Su repertorio incluyó temas recientes como: Collant, Baby y “¿Qué más?”, además de otros ya recordados como “Inolvidable” “Obsesionado” y “Fuera de este mundo”, pero fue hasta que se escuchó “Hola beba” y “6:00 AM” que los fuegos artificiales comenzaron a estallar y algunas prendas como una gorra, un chaleco y un sostén volaron en el escenario antes de que el cantante se despidiera una vez más de Honduras.



Así se vivió el Barena Forever Fest, con un repertorio que abarcó las canciones más sonadas del momento y aquellas que hace más de 10 años eran infaltables en más de una fiesta.