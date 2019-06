Angelina Jolie: más de 20 mil niños venezolanos en riesgo de no tener nacionalidad

BOGOTÁ, COLOMBIA.-La actriz Angelina Jolie, enviada especial de la ONU para los refugiados, abogó este sábado ante el gobierno colombiano por unos 20,000 niños de padres venezolanos que están en condición de apátridas, como consecuencia del éxodo masivo generado por la crisis en Venezuela.



Jolie abordó este fenómeno -una de las secuelas menos conocidas por la crisis migratoria- con el presidente Iván Duque, en el marco de la visita que realiza a Colombia para empaparse de de la situación de los venezolanos que huyeron por la debacle económica en su país.



Durante una reunión en el puerto de Cartagena, la actriz estadounidense logró el apoyo de Duque para resolver el limbo legal de los hijos de migrantes que no tienen una nacionalidad definida.



"El presidente y yo conversamos sobre el riesgo de que más de 20,000 niños venezolanos se conviertan en apátridas y su compromiso de apoyar a los niños", declaró Jolie al término del encuentro.



Colombia, que recibe la mayor población de venezolanos castigados por la crisis, no reconoce automáticamente como nacionales a los nacidos en su territorio.



Muchos de los migrantes están en situación irregular, lo que impide que sus bebés obtengan ese derecho si bien acceden a atención básica.



Los padres, por su parte, tienen dificultades para inscribir a sus hijos en los consulados en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá.

Duque, quien alienta el cerco internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, destacó igualmente la urgencia de resolver este problema.



"Queremos abordar (...) la nacionalización de miles de niños venezolanos en nuestro país que no tienen hoy una situación migratoria definida (...) Hacerlo es una forma humanitaria de darles a ellos oportunidad y beneficios", dijo el mandatario.



Por su parte, la enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) elogió el trato que le está dando Colombia al mayor flujo migratorio en su historia, tras visitar una zona fronteriza.



"He visto por mí misma lo sobrecargados que están los colegios, hospitales y servicios locales, pero también he visto la inspiradora humanidad demostrada por las comunidades locales", dijo Jolie.

Acompañada por Kelly Clements, la Alta Comisionada Adjunta de la ACNUR, Jolie regresará esta tarde a un punto limítrofe en el departamento de La Guajira antes de concluir su visita de dos días.



Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas y otros bienes básicos, mientras se mantiene un pulso por el poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos.



Unos 3,3 millones de personas escaparon de Venezuela desde enero de 2016, según Acnur. Solo Colombia ha recibido a alrededor de 1,3 millones.