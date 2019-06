¿Por qué Madonna "se siente violada" tras publicación de New York Times?

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Madonna consideró en las últimas horas "sentirse violada" luego de leer una publicación del New York Times sobre ella, al que ha acusado de ser "el principal fundador del patriarcado".



"Decir que estoy decepcionada por el retrato sería un eufemismo", escribió enfadada La Reina del Pop en su cuenta personal de Instagram.



Lamentó también que Vanessa Grigoriadis, periodista que escribió la nota, tuvo la oportunidad exclusiva de conocer mucho sobre ella, pero que no plasmó lo positivo en el artículo.

"La periodista ha optado por centrarse en temas triviales y superficiales como la etnicidad de mi doble o la tela de mis cortinas, y en un sinfín de comentarios sobre mi edad, que jamás se habrían mencionado si fuera un hombre", reprochó sobre el reportaje titulado Madonna at Sixty (Madonna a los 60).



Pero Madonna, de 60 años, aseveró que no dejará de luchar en contra del patriarcado. "Parece que no se puede arreglar la sociedad y su necesidad interminable de rebajar, denigrar y envilecer lo que sabe que es positivo. En particular las mujeres fuertes e independientes".