Expresentadora de Primer Impacto fue detenida tras golpear a su esposo

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La expresentadora del noticiero Primer Impacto y actual conductora del programa Mega News, Natalia Cruz, fue arrestada en Florida, Estados Unidos, luego de pegarle a su esposo e hijo.



De acuerdo con las informaciones, Cruz llegó ebria a su casa, por lo que se armó una pelea verbal con su esposo Jairo Cruz, a quien le pegó una cachetada y arañó su cuerpo.

Según se conoció, el hijo mayor de la presentadora quiso intervenir para detener la discusión, pero la mujer tomó un cinturón y lo azotó en reiteradas ocasiones.



En la revuelta, Jairo llamó a la policía, quien llegó a su vivienda, capturó y trasladó a la mujer a una estación, donde le tomaron una fotografía para su ficha de archivo.



Tras varias horas de trámite y el pago de una fianza, la conductora pudo salir de la cárcel.



"Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón; defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar; mientras viva, mi conciencia estará tranquila", se lee en una imagen que la presentadora subió en su cuenta de Instagram.

