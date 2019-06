El sueño con el que Albany Flores renace

Omar Hidalgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La búsqueda de la sencillez y esperanza suscitada en los sueños imperecederos del historiador Albany Flores Garca ha sido plasmada con la presentación de su más reciente libro titulado “El árbol hace casa al soñador”.

El lanzamiento, que tuvo lugar en las instalaciones del Museo Casa Morazán, reunió a un público amante de la literatura para anunciar el lanzamiento de un poemario estructurado por 16 poemas, en donde el sobresaliente escritor resaltó que este ejemplar además de estar escrito y dirigido para los niños cuenta con un elemento esencial que son los sueños.

“Uno de los elementos esenciales en este ejemplar son los sueños.En donde muchos de los textos que he escrito, sobre todo cuentos y también ensayos y poemas, han partido de sueños que he tenido, pero este libro plantea un sueño distinto porque no es el sueño ingenuo de aquellas cosas que queremos y que posiblemente no alcanzaremos nunca, sino de la posibilidad de volver a nosotros, y buscar esas cosas que hemos olvidado… que hemos dejado aparte”, explicó Albany Flores.

Este ejemplar, que evoca según palabras del propio artista “una bitácora correspondiente a sus viajes desde niño”, es un libro cuyo objetivo parte a través de ver al soñador como el habitante de un país, a la casa como el país y el árbol como la vida posible dentro de una misma colectividad.

“El libro nos habla de la esperanza, pero no es todo lo que abarca porque los libros nos sugieren cosas, pero no las dicen, las cosas pequeñas, como la esperanza, la ilusión, la emoción por las pequeñas cosas, son imprescindible para un buen texto”, expresó Flores.

El ejemplar dedicado hacia la madre del historiador, su esposa e hija fue un proceso que llevó alrededor de siete años, lapso en el que, según palabras del propio escritor, todo inició con un poema para Emily Dickinson que hablaba sobre los pájaros nada más que en forma de homenaje. El ejemplar puede adquirirse en la Librería Universitaria y la Librería Metromedia por un valor de 200 lempiras.