Explosión en el set de película "Bond 25" deja un herido

LONDRES, INGLATERRA.- Una explosión en el set de la película de "Bond 25" dejó a un miembro del equipo técnico herido y daños a las extructura del estudio Pinewood, según informó la producción de la cinta en sus redes sociales.



"Durante el rodaje una explosión controlada en el set de Bond 25 hoy en Pinewood Studios causó daños en el exterior. No hubo heridos en el set, sin embargo, un miembro del equipo sufrió una lesión menor", posteó la cuenta oficial de la producción.



Pese a ser la última cinta de Daniel Craig como James Bond, los inconvenientes siguen surgiendo: su protagonista sufrió una lesión en el rodaje en Jamaica, y ahora una persona resultó herida.

De acuerdo a The Sun, la explosión "tomó parte del techo y al menos cinco paneles del complejo" .



Mientras que una fuente dijo a la publicación: "Fue un caos total. Se suponía que una bola de fuego atravesaría el set. Ese era el truco, pero algo salió terriblemente mal".



Problemas

Es el segundo contratiempo que sufre la producción luego de la recientemente lesión de Craig, quien se lastimó el pie durante una escena de riesgo en Jamaica.