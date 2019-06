Meghan Markle jamás estrecharía la mano de Trump, según una revista

LONDRES, REINO UNIDO.- En medio de fuertes declaraciones, fuentes cercanas a Meghan Markle indicaron que no se reunirá con Donald Trump, quien viajará en las próximas horas a Gran Bretaña.



Aunque se conoció que se debe a que la duquesa de Sussex tiene una licencia por maternidad, la revista LaBotana.com afirmó que la exactriz "jamás estrecharía la mano de Trump", de acuerdo a lo que reveló la fuente.



Las polémicas declaraciones surgen horas después de que Trump la llamara "desagradable", aunque el magnate lo niega.



"Nunca llamé a Meghan Markle 'desagradable'. Inventado por los medios Fake News", escribió Trump en Twitter.



"¡Y fueron atrapados con las manos en la masa!", añadió, preguntándoles a continuación a CNN y el diario The New York Times, sus enemigos jurados, si se disculparían. "¡Lo dudo!", ironizó.