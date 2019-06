Censuran película de Elton John en Rusia

MOSCÚ, RUSIA.- Los distribuidores de una película sobre Elton John están siendo criticados por haberle quitado escenas donde se muestra actividad homosexual y consumo de drogas.



La censura se hizo en evidencia al debutar en Moscú la película “Rocketman” sobre el famoso rockero pianista.



La sala de teatros Pioner en Moscú anunció que exigirá a las autoridades la versión completa de la cinta.



La empresa distribuidora, según la prensa local, reportó que las escenas fueron extirpadas para acatar las leyes locales. El Ministerio de Cultura de Rusia dijo que no tuvo nada que ver con la decisión.



“De esta manera, el distribuidor ruso indirectamente está fomentando la homofobia” denunció el grupo LGBT Network-Rusia en Facebook.



"Llamamos a todos a negarse a apoyar esta política y por lo tanto a abstenerse de ir a ver esta versión de la película”, añadió.



Si bien la homosexualidad no es ilegal en Rusia, la animosidad hacia los gay es latente. En el 2013, el país aprobó una ley en contra de la venta a menores de la supuesta “propaganda de sexualidad no tradicional”.

