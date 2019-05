Jorge Osorto, un talento nacional que aún tiene mucho que ofrecer

Omar Hidalgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su figura camaleónica de cabellos grises, sonrisa eterna y voz suave se ha convertido en una referencia en el cine y la televisión nacional.

Jorge Osorto es un talento nacional que trasciende y una imagen que le imprime identidad al mundo de la actuación.

Forjado en las tablas del teatro, el artista hondureño ya suma una trayectoria de 33 años en los cuales ha logrado consolidar una carrera que ha sido su pasión y su fuente de ingresos.

Pero más allá de los múltiples personajes que ha representado en películas, anuncios y obras de teatro, es según él, uno de esos “guitarristas frustrados” que ha tenido una formación empírica en la pantalla grande, que pesar de todo aún continúa disfrutando.

“Poder tener la capacidad de sentirse como otra persona es una experiencia sin igual, despojarse de Jorge Osorto y hacer que yo me sienta como otra persona, eso no tiene nombre, realmente es emocionante; sin embargo, una de mis primeras pasiones ha sido la guitarra, de hecho estando en quinto grado en primaria tenía unos primos que tocaban la guitarra, con ellos aprendí a ejecutar el instrumento, y de allí me gustó el canto, por eso a veces me siento como un músico frustrado, porque al final me enamoré de otro estilo de vida”, explicó Jorge Osorto.

Ya sea como un taxista en busca de su padre, un mendigo que esconde un secreto que puede salvar a la humanidad, o un profesor que lucha por salvar a un estudiante de la violencia domestica, Osorto ha dejado una huella y su esencia en cada proyecto en el que ha participado tanto así, que es un viejo amigo del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO, en el que se ha llevado el máximo galardón con los cortometrajes “El profe” (2012) y “Santitos” (2016).

“Yo siempre he sido una persona optimista y muy positiva, realmente he tenido fracasos personales que me han hecho bajar la guardia, y quizá no he adquirido el grado de conciencia sobre lo que he influido en otras generaciones, pero sí he tenido la oportunidad de que se me acerquen jóvenes y me dicen que han visto mi trabajo y que los ha inspirado, pero son casos aislados y creo que es precisamente eso lo que me llena de honor, sin embargo aún me hace falta mucho”, agregó Osorto.

Condición

Pero la sonrisa detrás del taxista Santos en el corto Santitos se ha borrado. Detrás de todos esos personajes lo que queda es un enorme ser humano que enfrenta el reto más difícil de su vida: el de recuperar la salud.

“Hay algo de lo que casi no hablo y es sobre mi problema auditivo, un problema que me llena de frustración debido a que ya no tengo tanta vida social, y con esos parlantes que emiten sonido uno no escucha mucho lo que dicen las demás personas y esto me ha venido acompañando todos los días, y me ha afectado en el trabajo, porque yo cada vez que actúo me debo aprender muy bien los textos, y no hacer perder el tiempo a la producción porque eso cuesta mucho dinero, dijo.

Esta vez Jorge Osorto necesita de sus familia y amigos. Sumado a su pérdida de audición hay otra afección que lo aqueja: la pérdida de sus facultades motoras debido a una atrofia muscular y la urgencia de practicarse una resonancia magnética.

“Estoy perdiendo mi capacidad motora de los brazos y piernas, y eso lo he venido detectando con el paso del tiempo, lo que pasa es que uno no puede darse la fortuna de no trabajar un mes, porque tiene una familia que alimentar”, cuenta.

La respuesta no se ha hecho esperar, decenas de amigos han comenzado a realizar actividades para poder recaudar los fondos que necesita.

“Muchos de mis amigos, se han puesto a la orden y se han abierto muchas puertas, me han hablado médicos para prestarme su colaboración y he tenido la ayuda de muchos amigos como Felipe Acosta recientemente, pienso que no puedo pedir más. Además de feo es incómodo enfermarse y que las actividades solidarias desnuden la situación económica y física de uno, sin embargo, no puedo negar que se siente muy bonito sentir el apoyo de todas las personas”, manifestó.

Proyectos

Aunque el camino sea duro, Osorto no deja de trabajar y entre sus próximos proyectos figura la realización de tres cortometrajes y un mediometraje que está a punto de filmarse.

Además de sus proyectos personales que espera se conviertan en una realidad palpable que seguramente dejará esa huella de lo que siempre ofrece al cine hondureño y esa es determinación y calidad.