Piccen, la nueva ventana al cine centroamericano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos ya son conscientes de que tanto en Honduras como en el resto de países de Centroamérica también se hace cine, pero... ¿existe alguna ventana por donde echar mirada a estas producciones? La respuesta es sí.



Piccen es la nueva plataforma streaming de cine centroamericano que permite visibilizar el trabajo de los directores, productores, actores y demás hacedores de la región, a través de un par de clicks y desde la comodidad de la computadora, la tablet o el móvil.



“Esta es una idea que nació hace dos o tres años, mientras yo estudiaba mi maestría en Producción de Cine en EE UU. Junto a colegas del área concluimos que realmente no había un sitio en donde uno pudiera buscar el contenido cinematográfico de su país. Sí se sabía que había varios proyectos en YouTube, Vimeo y otros espacios, pero era muy difícil dar con un nombre específico o andar rebuscando de lado a lado”, comentó el socio fundador Nahún Paguada.



El además publicista explicó que la intención de esta plataforma era juntar todo el contenido de corto y largometraje que se ha hecho, se hace y se hará en Centroamérica, para que personas de todas partes pudieran acceder a conocerlo. Tras un proceso a puertas cerradas de varios meses, esa idea hoy en día es una realidad.



El lanzamiento oficial de Piccen tuvo lugar el pasado 7 de mayo en Villa San Miguel, de Tegucigalpa. Todos aquellos que quieran conocer su oferta de servicio pueden hacerlo ingresando piccenplay.com, una web app acoplada para que todas estas producciones estén disponibles a cualquiera que intente acceder a ellas.





El proyecto fue presentado en la emisión de ayer de “Noche de cortos”.





“En esta primera etapa estamos empezando con cortometrajes y documentales para conseguir la información del usuario realmente interesado en este campo. Ya en una segunda fase, cuando hayamos incluido largometrajes, buscamos crear ese modelo económico que realmente sea atractivo para todas las personas que puedan involucrarse en el proyecto”, apuntó Paguada.



Distribución de contenidos

No es un secreto para nadie que otro de los problemas que ha tenido el cine, no solo en Honduras, si no en Centroamérica, es la distribución. Lograr una propuesta cinematográfica es costoso y muchas veces el presupuesto se va en la producción. “La parte de distribución, que es otro apartado en donde nos queremos enfocar. Queremos vender los proyectos al exterior, y que no solo se queden dentro de nuestra plataforma”. complementó.



Piccen ya cuenta con material disponible de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, mientras que los socios están en busca de obtener producciones de Nicaragua y Panamá. Los interesados pueden contactarse a los correos electrónicos que aparecen en el apartado “sobre nosotros” (disponible en el panel principal), enviar el teaser o tráiler de su cortometraje, adjuntar la sinopsis correspondiente y luego esperar a ser contactados para hacer la firma y poder subirlo a la plataforma. “Son varias etapas las que queremos implementar dentro del proyecto, pero esa es la idea de lo que es Piccen. Somos un Netflix centroamericano”, finalizó Paguada.