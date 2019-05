Moisés Sánchez, el músico detrás de “La ciudad perdida del dios mono”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una puesta en escena con una duración de 70 minutos, a cargo de un staff de más de 250 personas, en donde intervienen al menos 20 piezas musicales y basada en la búsqueda y hallazgo de Ciudad Blanca, es presentada por el compositor y productor Moisés Sánchez bajo el nombre de “La ciudad perdida del dios mono”.



Desde los tiempos de Hernán Cortés se ha sabido de ésta enigmática civilización que yace bajo la selva de La Mosquitia de Honduras. En 1927 el reconocido piloto Charles Lindbergh hizo un recorrido por América Latina en su avión “El espíritu de San Louis” y desde el cielo vio algo que se escondía bajo la jungla. En 1940 Theodore Morde exploró y llegó a Nueva York con la gran noticia de haber encontrado La Ciudad Perdida, pero nunca dio dato de dónde se encontraba el sitio.



En 1994 el explorador Steve Elkins emprendió un viaje con el fin de descubrirla y no desistió hasta encontrarla en el año 2015. En 2016 se hizo el anuncio oficial del descubrimiento causando gran impacto e interés mundial. El canal internacional National Geographic ha producido un documental sobre el impactante hallazgo y el escritor Douglas Preston ha escrito un libro basado en su historia, que ha sido best seller y se ha traducido en varios idiomas.



De Honduras al mundo

El hondureño Moisés Sánchez no se quedó atrás y ha permanecido en etapa investigativa desde el 2016 para conformar su obra musical “La ciudad perdida del dios mono”. En 2018 ya tenía su libreto literario y orquestal listo para que la puesta en escena sea una realidad a nivel mundial que vea la luz ahora en 2019.



“Este es un proyecto que surge porque a mí me interesan los temas antropológico, históricos y ecológicos. Mi profesión es la música, pero si no hubiera estudiado esta carrera seguramente me habría enfocado en conocer y entender el pasado”, dijo.



Pese a que esta no es la primera obra musical que el compositor prepara en relación a estos temas, define su nuevo proyecto como algo mucho más grande. “No es solo una obra para concierto, de hecho, el guión de este documental se puede convertir en guión cinematográfico en estilo musical. Cuando lo construí lo hice pensando en esas dos facetas”, explicó.

Fechas de estreno Se estima que el estreno de este musical en Honduras podría darse para el próximo mes de octubre, coincidiendo con el Día de la Raza. Mientras que en 2020 llegaría a la ciudad de Nueva York, a Corea y a Puerto Rico.





El musical está escrito originalmente en español, pero también está siendo traducido al inglés. Es un show con canto, danza, actuación, orquesta sinfónica, percusión, banda contemporánea, solistas y coro, que transmite paso a paso travesías y el gran descubrimiento.



Los géneros musicales que intervienen son música étnica, jazz estilo Broadway, música clásica y pop. “Como no es un relato contemporáneo, para poder yo poder marcar la historia y darle una estética adecuada, debo utilizar música de cada época para lograr la transición”, comentó Sánchez.



Actualmente se está gestionando su presentación en Nueva York a través de Sabas Whittaker, un gestor cultural que radica en dicha ciudad y quien muy arduamente está trabajando para lograr que este producto deje el nombre de Honduras en alto en el extranjero. Algunas universidades de Los Estados Unidos tienen puestos sus ojos en el proyecto por contener un tema arqueológico, antropológico e histórico.



“La intención es que este musical pueda presentarse en Broadway porque tiene la camisa justa para hacerlo. Lo digo con propiedad porque durante casi toda mi vida he compuesto música y muchas obras, he trabajado cortometrajes con mi música en escena en España, en Italia y Honduras”, exclamó.



“Este proyecto está marcando el parteaguas de la historia de mi vida y de quién es Moisés Sánchez, Creo que para Honduras va a ser algo muy importante, porque no hay otra persona, o al menos que yo conozca, haciendo esta locura”, finalizó.