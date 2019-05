La pareja se comprometió tras dos años de noviazgo, señaló Marcel Pariseau. No se ha fijado una fecha para la boda.(Foto: AP)

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La actriz Scarlett Johansson y Colin Jost del programa “Saturday Night Live” están comprometidos para casarse, le dijo el domingo el publicista de ella a The Associated Press.



La pareja se comprometió tras dos años de noviazgo, señaló Marcel Pariseau. No se ha fijado una fecha para la boda.



Johansson, de 34 años, ya estuvo casada con el actor Ryan Reynolds y con el periodista Romain Dauriac, con el que tiene una hija. Este es el primer matrimonio para Jost, de 36 años.

