Robert Pattinson, el galán de "Crepúsculo", en pláticas para ser Batman

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Robert Pattinson, el inolvidable galán de "Crepúsculo", está en negociaciones para interpretar a Batman en 2021, película del director Matt Reeves y Warner Bros. Pictures, informó la revista Variety.

El actor británico estaría en la película de DC Cómics el próximo 25 de junio de 2021.

Si se termina de definir su contrato, se convertiría en el actor más joven en interpretar al vigilante de Ciudad Gótica en la pantalla grande.

Según Variety, Pattinson está en negociaciones para cerrar contrato con Warner y ponerse la capa del vigilante de Ciudad Gótica. Sin embargo, el mismo medio asegura que el contrato aún no está cerrado.

Hasta ahora no se sabe si Batman tocará parte de lo que fue el universo creado a partir de Man of Steel, pasando por Batman vs. Superman y Liga de la Justicia. Matt Reeves aún no definió todo el guión de la flamante producción.



La filmación podría comenzar a fines de 2019 o principios de 2020.