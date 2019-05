MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Ivy Queen y Willie Colón ingresarán al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.



La junta directiva del salón anunció el martes que la pionera puertorriqueña del reggaetón y el ícono de la salsa serán homenajeados el 24 de octubre en la 7ma ceremonia anual de los premios La Musa junto al brasileño Michael Sullivan, el argentino Chico Novarro y el cubano Armando Larrinaga.

El director ejecutivo del salón, Rudy Pérez, y su presidenta, Delia Orjuela, destacaron en un comunicado “las valiosas contribuciones” de estos músicos al decir que “demuestran la importancia vital de la expresión artística, y demuestran el gran poder unificador de la música”.



Para ser elegibles, los compositores o autores deben haber cumplido al menos 20 años desde la publicación de su primera obra. Todos los galardonados reciben el trofeo La Musa creado por el escultor Alan LeQuire.



Queen allanó el camino para las mujeres en el reggaetón, un género hasta hace poco dominado por hombres. La cantante y compositora puertorriqueña comenzó su camino al estrellato a los 18 años, y desde entonces cantó para condenar la violencia contra las mujeres, exigir respeto y empoderar a quienes se hayan sentido oprimidos, a través de éxitos como "Quiero bailar", "Que lloren" y "Cuéntale".



El astro de la salsa Colón ha impulsado el género desde la década de 1970. Sus éxitos incluyen "Aguanile", "Juancito", "Calle Luna, Calle Sol" y "El gran varón", y sus reconocimientos el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación.



Sullivan ha vendido 60 millones de discos y abarcado diversos géneros en su producción. Entre sus temas se destacan "Me Dê Motivo" y "Um Dia De Domingo". Ha colaborado con artistas como Ricky Martin, Chayanne, Ana Gabriel, Menudo, Yuri y Robi Rosa.



La carrera de Novarro se extiende seis décadas con una discografía de casi 30 álbumes y 600 canciones. Entre sus composiciones más destacadas se encuentra el bolero "Algo contigo". Luis Miguel, José José, Olga Guillot, Vicentico, Rosario y Andrés Calamaro han interpretado temas de Novarro, artífice de "Arráncame la vida", "Cómo" y "El último acto".



Larrinaga, en tanto, es conocido por títulos como "Me estoy enamorando", "Vida" y "Un millón de rosas", que han cobrado vida en las voces de artistas como Marc Anthony, Jerry Rivera, José Feliciano y Cristian Castro. El también pianista y arreglista ha sido reconocido con múltiples premios ASCAP, así como Lo Nuestro y Billboard.



El Salón de la Fama de los Compositores Latinos (Latin Songwriters Hall Of Fame) es una organización sin fines de lucro que tiene como misión educar, honrar y celebrar las vidas y la música de los autores y compositores latinos más destacados a nivel mundial, así como inspirar a las nuevas generaciones de compositores a través de clases, talleres, becas e iniciativas digitales.

