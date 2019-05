Los videos detrás de cámara durante la grabación de Avengers: Endgame

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Avengers: Endgame continúa manteniendo las salas llenas en Estados Unidos, Canadá y otros países donde se reproduce, esto le ha permitido mantenerse, por tercera semana consecutivas, como la película más taquillera.



El gran éxito de taquilla de Marvel Studios, una subsidiaria de Disney, recaudó un estimado de 63,1 millones de dólares para el fin de semana de tres días, informó la firma Exhibitor Relations. Eso elevó su recaudación local a un total de 723,5 millones de dólares.



Con un total global que ahora se acerca a los 2,500 millones de dólares, "Avengers" parecer estar encaminado a superar a "Avatar" (2,790 millones de dólares) como la película más taquillera de todos los tiempos.



La película, pese a haberse estrenado hace casi un mes, sigue dando de qué hablar. Al principio fue por la gran cantidad de spoiler en las redes sociales, esta vez es por los videos grabados detrás de cámara que han salido a la luz.



En uno de los materiales audiovisuales se captó la grabación de uno de los reencuentros más esperados de la película: el de Iron Man y Spider-Man, quien en la pasada cinta fue convertido en polvo por Thanos, momento en el que también inmortalizó la frase: “No me siento bien, señor Stark, no me quiero ir”.



En otras de las grabaciones extra cámaras, se ve a Los Vengadores ensayando su papel y siguiendo instrucciones para una de sus escenas, en ese momento, varios posan pensando que es una fotografía. Este video ya es viral.

