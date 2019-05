Omar Hidalgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de efectuar un llamado para el gran evento conmemorativo que año tras año organiza el diario de mayor influencia en el país, cuya convocatoria tuvo la participación de más de 200 relatos inéditos, el escritor José Manuel Torres Calderón resultó ser el ganador de la undécima edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle 2019.

El evento, que sirve como una invitación para conmemorar el Día del Idioma Español, celebrado cada 23 de abril, fue conquistado por una historia de reflexión y mucha originalidad que genera a quien lo escuche amar a la lengua como un elemento de identidad nacional junto a toda su pluriculturalidad.

Con una demostración de entusiasmo, alegría, pero sobre todo orgullo, el ganador habló en exclusiva con EL HERALDO sobre el deseo de participar, la sensación que le ha dejado la competencia y la inspiración que lo catapultó como ganador del certamen gracias a su relato.

¿Cómo nace el deseo de participar en la XI edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle? Es la primera vez que participo y en realidad es un poco empujado por la familia, en mi hogar somos periodistas y mis hijos son escritores, es así como en algunos momentos de convivencia suelen existir cierto tipo de intercambios familiares de ideas y trabajos que se hacen, pero que lamentablemente no se publican y particularmente en este caso, hubo ánimos para enviar al concurso este relato, en donde todo el ánimo surge con la finalidad de dar a demostrar algunas de las cosas que circulan dentro de nosotros mismos y la oportunidad que brinda EL HERALDO de trascender o intentar hacerlo con este tipo de eventos que, además de magnífico, resulta como un estimulante para su credibilidad.

Hablemos sobre su inspiración. ¿Cómo fue el proceso de preparación de este relato que le ha permitido ganar la XI edición del Concurso de Cuentos Cortos?

Este cuento está íntimamente ligado a mi oficio y nace como parte de una crónica periodística publicada en la revista Proceso en la que se revelaban, años después de su muerte, las posibles maneras de cómo llegó a fallecer el poeta chileno Pablo Neruda. Es así como a partir de una noticia trasciende literariamente una licencia para la imaginación de ese momento en el que un sicario inyecta al poeta con una sustancia que lo termina matando, naciendo así una alegoría de los riesgos y al mismo tiempo el sacrificio que demanda la libertad de crear. A pesar de que él muere debido a circunstancias aún no establecidas, la literatura presenta una característica muy interesante y es que puede tomar la realidad para escribirla sin censura, en donde muchas de las verdades e inquietudes no son trasmitidas como se debería en los medios de comunicación, pero al escribir las cosas cambian radicalmente, de tal modo que se permite retomar la historia y hacerlo de manera más objetiva para ayudar a esclarecer tanto memorias como verdades.

¿La literatura representa para usted un pasatiempo o un oficio?

No es un pasatiempo, sin embargo, tampoco sería un oficio en el sentido de que vivir con base en la creación de alguna obra literaria no es realmente lo que yo hago, pero lo que yo sí creo es que todos los periodistas tienen la obligación de tener conocimiento al máximo de nuestra cultura, hasta donde se pueda, porque solamente a través de la lectura y conocimiento de los escritores y sus obras es que podremos expresarnos al máximo en nuestra labor y en cualquier ambiente que nos exija relacionarnos el uno con el otro.

¿Qué mensaje le envía a las demás personas que buscan participar?

Me parece que EL HERALDO ha creado una oportunidad continua y cada vez más conocida por diversos sectores para aquellas personas que les gusta escribir, además esta forma en cómo se va potenciando la narrativa infantil, me parece muy importante ya que genera la esperanza de que la literatura hondureña, pese a todas las dificultades que implican crear y publicar, sigue creando nuevas generaciones gracias a eventos de este tipo.

¿Qué sensación le deja el haber participado?

El haber participado y lograr ganar me deja mucha alegría, satisfacción y estímulo de seguir intentado contribuir a que la creación literaria y la cultura se sigan difundiendo en el país ya que a mí me gusta creer que la esperanza no es lo último que se pierde, sino la cultura de una sociedad, logrando que las futuras generaciones tenga el derecho a la imaginación y así poder llegar y mejorar la situación de las personas.

¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene previsto realizar a largo plazo?

Estoy embarcado en un proyecto de publicar un libro testimonial, si se puede decir así de alguna manera, entre la guerra de Honduras y El Salvador. Mi padre es salvadoreño y pasamos los días de la guerra sin poder salir de casa porque él era salvadoreño, entonces la historia gira alrededor de cómo a través de nuestro hogar en ese entonces veíamos el desarrollo del conflicto, en donde las angustias, esperanzas, desafíos y la fuerza de voluntad eran sensaciones diarias y a partir de este sentido es que en forma de celebración del 50 aniversario de aquel conflicto y con ese motivo y excusa es la motivación para sacar ese libro, que mi anhelo es que salga antes de fin de año.