Jennifer Lopez ignoró a Katy Perry en la Met Gala 2019

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense Jennifer Lopez ignoró completamente a su compatriota Katy Perry al encontrársela en uno de los baños del Museo Metropolitano donde se realizó la Met Gala del 2019.



Perry estaba en el baño tratándose de poner su segundo traje: una hamburguesa, cuando en ese momento ingresó JLo pero esta pasa frente a la joven cantante sin darle importancia alguna.

La pareja del Alex Rodríguez ingresó y sin compartir miradas con la interpreta de Dark Horse. El vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales.



La cantante Katy Perry brilló literalmente, con una suerte de vestido-disfraz de candelabro repleto de cristales colgantes en el ingreso a los Met 2019.



Por su parte, JLo llegó con un espectacular vestido plata brillante que se abre en el escote dejándonos una imagen vertiginosa y espectacular del cuerpazo de la cantante y actriz.



La Gala recauda fondos para el Instituto de Trajes del Museo Metropolitano de Arte. El tema de la Gala en 2019 es "Camp: Notes on Fashion", inspirado en el ensayo de 1964 de Susan Sontag "Notes on Camp".

