Meghan y Harry, así surgió su romance de cuanto de hadas

LONDRES, INGLATERRA.- La llegada este lunes de su primer bebé corona la historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan, menos de tres años después de su primer encuentro, una cita a ciegas, en la que vivieron un flechazo.



Después de ser presentados por una amiga común aprovechando que la actriz estadounidense estaba de paso por Londres a principios de julio de 2016, la velocidad de la relación sorprendió a ambos.



Fue un amor a primera vista entre dos personas que, pese a su fama, sabían muy poco el uno del otro.



"El hecho de enamorarme de Meghan tan increíblemente rápido fue una confirmación de que todas las estrellas estaban alineadas. Todo era perfecto", explicó Harry.



Dos años después de conocerse, se casaron en el castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018, sellando una relación que creció fuera del foco de atención de los medios y sobrevivió cuando se hizo pública de manera explosiva.



Cuando la pareja se vio por primera vez para tomar una copa, ella tenía 34 años y un divorcio tras de sí; él 31, un pasado agitado y una carrera militar de una década recién concluida.



Harry nunca había oído hablar de Meghan Markle ni había visto "Suits", la serie de televisión estadounidense sobre abogados de la que aparecía.



"Me quedé muy gratamente sorprendido cuando entré y la vi", recordó, y se dijo para sus adentros: "¡Voy a tener que estar realmente a la altura!".



Markle sabía poco acerca de Harry y solo le había preguntado a su amiga común si era "agradable". "Para los dos fue realmente refrescante", dijo. "Todo lo que sé de él, lo supe a través de él".



- El gran salto de Botsuana -

Unidos por su pasión por las buenas causas, inmediatamente fijaron una nueva cita: al día siguiente.



Unas semanas más tarde, Harry la convenció para irse de acampada cinco días a Botsuana, lo que el príncipe describió como el "gran salto" en la relación.



"Estábamos realmente solos, lo cual fue crucial para asegurarme de que teníamos la oportunidad de conocernos", dijo el príncipe.



Markle seguía rodando "Suits" en Toronto, pero a partir de ese momento la pareja nunca estuvo más de dos semanas separada.



Pese a ello, el romance se mantuvo oculto a la prensa durante los primeros seis meses.



Harry dijo que tenían conversaciones francas acerca del futuro y que sintió un "enorme alivio" al haber encontrado a alguien cómodo con la presión.



- "No es un juego" -

El príncipe confirmó públicamente el romance en noviembre de 2016 con una declaración inusualmente dura criticando a la prensa por un "abuso y acoso" con tintes racistas al que se estaba sometiendo a Markle.



"Esto no es un juego: son sus vidas", denunció el secretario de prensa del príncipe, Jason Knauf.



La declaración airada, que iba mucho más allá de lo que Harry había ido nunca por una novia, confirmó que se tomaba muy en serio la relación.



Enrique le propuso matrimonio en noviembre de 2017. La pareja pasaba una velada tranquila en Nottingham Cottage, su casa de dos dormitorios en el recinto del palacio de Kensington, en el centro de Londres, y estaban cocinando un pollo.



"Fue una sorpresa increíble. Fue tan dulce y natural, y muy romántico. Se arrodilló", dijo la actriz.



Markle dijo que sí antes incluso de que Harry acabara y le diera el anillo.



Anunciaron su compromiso el 27 de noviembre de 20l7 y ella se integró en el mundo de la realeza, tras su primera aparición pública oficial con su futuro marido el 1 de diciembre y su primera Navidad con los Windsor.



Su boda el año pasado estuvo llena de toques personales, mezcló la pompa británica y la cultura afroamericana y contó con la presencia de un gran número de celebridades y una multitud entusiasta.



Ahora que fundan una familia, con 34 y 37 años, se han mudado de Nottingham Cottage al mucho mayor Frogmore Cottage, situado en el dominio de Windsor. Algunos comentaristas reales expresaron preocupación por la creciente distancia con la pareja formada por su hermano Guillermo y Catalina. También temen que la influencia de la californiana Meghan esté transformando a Harry.



Pero otros dicen que esto demuestra que son una pareja con las ideas claras, que quiere hacer las cosas a su manera.