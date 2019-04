El cineasta estadounidense John Singleton será desconectado del respirador

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - El conocido cineasta estadounidense John Singleton, director de cintas como "Boyz n the Hood" (Los colegas del barrio), será desconectado del respirador que lo mantiene artificialmente con vida desde que sufrió un derrame cerebral hace casi dos semanas, informó el lunes la prensa estadounidense.



"Con mucho dolor anunciamos que nuestro amado hijo, padre y amigo, John Daniel Singleton, será retirado del respirador artificial hoy", dijo su familia en un comunicado citado por los medios.



"Esta fue una decisión agonizante que nuestra familia tomó a lo largo de varios días, con el cuidadoso consejo de los médicos", añadió.



Su agente no respondió a los llamados de la AFP para confirmar la información. Singleton, que sufría de hipertensión, sufrió el derrame el 17 de abril.



Con apenas 22 años, Singleton escribió el guión y dirigió la película "Boyz n the Hood", un cuadro sombrío del barrio de Los Angeles donde creció, con sus violentas pandillas y la represión policial contra los negros. El filme le convirtió en el primero de un director negro nominado a un Oscar a la mejor dirección, en 1992.



También nominado en la categoría de mejor guión original, Singleton finalmente se fue con las manos vacías. Sigue siendo no obstante el director más joven jamás nominado al Oscar al mejor director, por delante de Orson Welles.



Su filme produjo un shock cultural y es considerado un hito en la historia del cine afroestadounidense. Su elenco incluía a Angela Bassett, Laurence Fishburne, Cuba Gooding Jr y al rapero Ice Cube, este último en su primer papel en la pantalla grande.



"Boyz n the Hood" también es histórico por su banda de sonido original, que contribuyó a popularizar un poco más el rap, con canciones de Ice Cube, 2 Live Crew y Too $hort.



"Nadie hacía películas sobre lo que vivíamos en Los Angeles", explicó Singleton al describir qué lo motivó a realizar el proyecto.



Atribuyó el eco favorable que recibió muy temprano "Boyz n the Hood" a su pasaje por el festival de Cannes, donde recibió una ovación de pie tras la proyección, dentro de la selección "Una cierta mirada".



Luego Singleton dirigió "2 Fast 2 Furious" (2003), su mayor éxito comercial, un remake de "Shaft" (2000)y "Cuatro hermanos" (2005), entre otras obras.