Familia: modelo brasileño que murió en desfile estaba sano 

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Familiares de un modelo que murió durante un desfile en la Semana de la Moda de Sao Paulo dijeron que éste estaba sano, en un intento por aplacar rumores diseminados en internet.



Una autopsia determinará qué mató a Tales Soares, pero su madre y su hermana negaron que el modelo de 26 años sufriera problemas de salud como epilepsia o anorexia o que usara drogas.



“Siempre estuvo muy sano y se cuidaba con exámenes (médicos) periódicos, pero las fatalidades acontecen y era su hora”, escribió su madre, Heloisa Cotta, en Facebook.

Lea: Maisie Williams, Arya Stark en Games of Thrones: 8 cosas que no sabías de la guerrera



“Él estaba haciendo crossfit, yoga, meditaba, no usaba drogas y tenía una alimentación súper saludable”, dijo su hermana, Alexandra Soares, al portal de noticias G1. “Sólo cuando tengamos la autopsia en nuestras manos podremos saber realmente lo que pasó”.



Soares estaba desfilando en la pasarela cuando perdió el equilibrio y cayó de cara al suelo el sábado. Fue trasladado a un hospital, donde se declaró su fallecimiento.



Será enterrado el lunes en su estado natal de Minas Gerais.