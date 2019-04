Jennifer Garner considerada la más bella del mundo, según revista People

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Jennifer Garner encabeza la lista de las personas más bellas del mundo de la revista People. La actriz, empresaria y defensora de los derechos de los niños es considerada la mujer más bella del mundo de este año 2019.

People realiza anualmente la publicación de la lista de las personas más bellas del mundo y este año la actriz, de 47 años, aparecerá en la portada de la edición de belleza, que llegará este viernes 26 de abril a los puestos de venta.

En la publicación detallan que eligieron a Jennifer Garner por el equilibrio que mantiene entre su carrera, la crianza de los tres hijos que tuvo con su exmarido, el actor Ben Affleck, y el trabajo benéfico que realiza.

Jennifer Garner además de ser una talentosa actriz trabaja como embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños Save the Children y es cofundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés Once Upon a Farm.

Al enterarse de la noticia Garner dijo a People que "nunca se consideró una de las chicas bonitas mientras crecía en West Virginia y más bien se describió a si misma como "geek-chic" (friki elegante").

Además, Jennifer Garner contó que cuando se pone glamorosa sus hijos le dicen "¿Puedes lavarte la cara?, ¿Puedes atar tu cabello en una coleta y ponerte las gafas y una camiseta?", "Y veo un cumplido en eso", dijo. "Simplemente quieren que me parezca a mamá".





"I feel like I'm happier and feel prettier the less I look in the mirror, and the more I am thinking about my impact outside." ❤️ Our #BeautifulIssue cover star, Jennifer Garner, thinks about beauty "very holistically," and we couldn't agree more. https://t.co/Wtdqj2S7xj pic.twitter.com/XC61840uZ2