VIDEO: La poderosa y última interpretación de Julio Melgar antes de morir

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Julio Melgar obtuvo notoriedad en el mundo cristiano por sus poderosos cánticos y alabanzas, pero la batalla que libró contra el cáncer lo elevó a la categoría de guerrero de Cristo -como dirían en la iglesia evangélica-.

Julio jamás dejó de alabar. En su última aparición pública antes de fallecer, realizada en marzo pasado en una jornada de oración, el guatemalteco entregó toda su fuerza y aliento para brindar un poderoso testimonio que ahora es viral en redes sociales.

Denominado Juntos por Julio, el evento reunió en la iglesia Tiempos de Gloria en Guatemala a cantantes, pastores, ministros, líderes espirituales, amigos y miles de feligrosos para orar y apoyar al salmista.

En un momento de la noche, el micrófono -ese que tantas veces había sido cómplice de Julio para transmitir mensajes evangelizadores a comunidades enteras- llegó a sus manos.

Julio vestía una camisa formal negra arremangada hasta un poco antes de los codos y unos vaqueros rotos de la parte de las rodillas, un estilo juvenil que siempre lo caracterizó, pero que esa noche de marzo parecía más holgada de lo usual: había perdido peso desde que en octubre de 2017 lo diagnosticaran con cáncer de páncreas.

El ruido de la enfermedad también amenazaba con desafinar el tesoro musical de Julio, sus cuerdas vocales. Cada frase implicaba un ejercicio de respiración profunda. Julio quería cantar esa noche, pero era consciente del problema: "Voy a intentarle porque no me sale la voz, pero yo amo un pasaje que es el que me dirge toda la vida".

Así que Julio se sentó para dejarse llevar por el momento y se sinceró ante el auditorio lleno. "Y un día que no tenía ganas de adorar, Eu (su esposa), me dijo, 'cantá la canción, mi amor, que escribiste'", confesó.

El rostro de Julio, luego, dibujó un pronunciado gesto de pena. "Ni me acordaba que la había escrito. Estaba enojado ese día. Entonces yo pensé ese día, y me recordé".

El cantante hace referencia al versículo 6 del Salmo 16 de la Biblia: Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos / Y es hermosa la heredad que me ha tocado.

Julio, con una voz forzada, se desahoga y da las últimas instrucciones para empezar la tonada: "Rosel (su hijo) si no puedo, me ayudás". Ríe y pide disculpas. "Rompo los protocoles y el glamour. Perdón". Todos celebran con unos aplausos.

Después se hace un silencio cómplice. Julio para haber olvidado los golpes de la enfermedad para interpretar la melodía "Cuerdas de amor".

