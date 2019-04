Notre Dame, el escenario favorito de estas famosas películas

PARÍS, FRANCIA.- París, la brillante ciudad del amor, no solamente es el lugar favorito para que las parejas derrochen afecto, pues gracias a sus fabulosas calles, museos y monumentos, entre los que destaca la catedral de Notre Dame, diversas películas llevadas al cine han utilizado como escenario este patrimonio cultural universal.



Un incendio se desató el lunes en horas de la tarde en la emblemática Notre Dame de París, "potencialmente relacionado" a los trabajos de la renovación de la edificación, de acuerdo con autoridades del Cuerpo de Bomberos.



EL HERALDO te brinda algunas cintas que utilizaron como escenario la catedral de Notre Dame:



1) El jorobado de Notre Dame

Basada en la novela de Vïctor Hugo, (Nuestra señora de París, 1831), la cinta cuenta la historia de Esmeralda una joven y bella gitana que se topa con Quasimodo, un jorobado sordo y desfigurado ser que vive en lo alto del campanario de la Catedral de Notre Dame y que no pude mostrarse en público debido a que el archidiácono Claude Frollo lo mantiene en el encierro.







2) A cat in París

Es una cinta de animación que cuenta la doble vida que lleva Dino un gato parisino que de día vive en la casa de Zoé, la hija de la comisionada de policía, pero de noche se pasea con Nico un avezado ladrón.







Esta cinta se lleva acabo en las calles de París y donde la Catedral, que inició su construcción en 1160, es una de las principales atracciones.



3) Van Helsing

En esta cinta que cuenta las aventuras del caza vampiros y enemigo del Conde Drácula, Van Helsing (Hugh Jackman) tiene que unir fuerzas con Ana Valerious (Kate Beckinsale) para acabar con el malvado líder de los seres de la noche. Y a pesar de que en esta película se centra en Transilvania, el inicio de la película se va a Van Helsing dentro de Notre Dame persiguiendo a Mr Hyde, alter ego del Dr, Jekyll.







4) The three musketeers (Los tres mosqueteros)

Basada en la historia de Alexandre Dumas, cuenta las aventuras de Athos, Porthos y Aramis quienes son prodigiosos espadachines que pertenecen al cuerpo de mosqueteros del rey Luis XIII de Francia (1610-1643).



Estos guardianes de la corona conocen a D'Artagnan un joven, pero virtuoso con la espada que se une a ellos. Dicha novela, también ha sido adaptada para la pantalla grande en diferentes ocasiones ya que desde 1921 hay registro de estas aventuras donde Notre Dame es retratada como escenario.







De las más recientes es la cinta que no tuvo muy buenos comentarios The Three Musketeers (2011) dirigida por Paul W.S. Anderson. Basada en la misma historia, pero con diferente nombre es El Hombre de la Máscara de Hierro (1998) donde Randall Wallace reúne a actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu y Gabriel Byrne.



5) Amelíe

La película narra la historia de la joven camarera Amélie Poulain (Audrey Tautou), quien el mismo día que se entera que Lady Di fallece en un accidente de tráfico descubre que en su baño hay una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y cromos que un niño escondió cuarenta años atrás, entonces decide buscarlo y entregarle la caja.



Una vez hace la devolución de la caja y nota la positiva reacción de su dueño, Amélie tiene un nuevo propósito para su vida: lograr que las personas que están a su alrededor se sientan felices.







En una parte de la cinta dirigida por Jean-Pierre Jeunet, se ve la catedral francesa donde es el lugar que escogió una mujer para suicidarse, pero por mala suerte dicha mujer aplasta y también mata a la madre de la pequeña Poulain.



6) Ratatouille

Asimismo, fue retratada en el filme animado de Pixar, Ratatouille (2007), dirigida por Brad Bird, y en Un gato en París (2010), de Alain Gagnol y Jean-Loup Felicioli, en la que al protagonista felino le gusta pararse en las gárgolas de la iglesia, que fue devastada por el incendio.







7) La invención de Hugo

El esplendor de la catedral más famosa del mundo también se puede apreciar en La invención de Hugo, de Martin Scorsese, que en 2012 ganó cinco premios Oscar.