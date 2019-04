La agrupación BTS rompe récord en YouTube con video Boy with luv

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La boy band BTS recientemente presentó su video Boy with luv y que ya logró posicionarse como el clip que debuta con más reproducciones en la historia de YouTube.



La noticia se compartió en la cuenta oficial de YouTube Music, espacio en el que se felicitó al grupo surcoreano. Hasta el momento, el videoclip acumula más de 120 millones 871 mil reproducciones y 7.9 millones de "Me gusta".



"Sí, todavía estamos corriendo los números, pero debemos confirmar que Boy with luv es ahora oficialmente el debut más visto en 24 horas en la historia de YouTube. Felicidades", se indicó en la publicación.



De igual manera, se confirmó que BTS es el primer grupo asiático en superar los cinco mil millones de reproducciones en Spotify.



La canción Boy with luv se desprende de su más reciente álbum Map of the soul: persona (Mapa del alma: persona) y que habla sobre la alegría de encontrar el amor.



Vea aquí el vídeo de Boy with luv: