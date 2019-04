"Shazam!" se mantiene en primer lugar en las taquillas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Un cuarteto de recién llegados a los cines no pudo quitar del primer puesto a "Shazam!", que encabezó las taquillas en Norteamérica por segundo fin de semana consecutivo con un estimado de 25,1 millones de dólares en ventas de boletos, según cálculos de los estudios el domingo.



Se esperaba que el remake de "Hellboy" de Lionsgate le hiciera competencia a "Shazam!" el fin de semana. Pero tras las fuertes críticas solo recaudó 12 millones de dólares.



Eso permitió que la comedia "Little" pasara al segundo lugar con 15,5 millones. La película está protagonizada por Marsai Martin, de 14 años, junto con Regina Hall e Issa Rae.



El animado lanzamiento de Laika Studios "Missing Link" decepcionó con un debut de 5,8 millones. El romance universitario "Después" se estrenó con 6,2 millones.



A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se presentan las cifras internacionales más recientes en esos mismos días.



1. "Shazam!", 25,1 millones de dólares (35,9 millones a nivel internacional).



2. "Little", 15,5 millones (1,9 millones internacional).



3. "Hellboy", 12 millones (10,1 millones internacional).



4. "Pet Sematary", 10 millones (12,6 millones internacional).



5. "Dumbo", 9,2 millones (22 millones internacional).



6. "Captain Marvel", 8,6 millones (8 millones internacional).



7. "Us", 6,9 millones (4,4 millones internacional).



8. "After", 6,2 millones (11,7 millones internacional).



9. "Missing Link", 5,8 millones (8,9 millones internacional).



10. "The Best of Enemies", 2 millones.