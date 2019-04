¿Diana, Alice o Elizabeth? Las apuestas por el bebé real de Meghan y Harry

LONDRES, INGLATERRA. -El príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, pueden estar ocultando los planes del bebé que está por llegar, pero eso no ha impedido que todos en Gran Bretaña intenten adivinar el género y el nombre de su primer hijo.



Si hay que creer a los corredores de apuestas británicos, definitivamente es una niña, y Diana bien podría ser uno de sus muchos nombres.



La agencia William Hill cerró las apuestas sobre el género del bebé hace unos días después de una "avalancha" de apuestas provenientes de personas convencidas de que la pareja real tendrá niña.



"El secreto está fuera, en lo que a nosotros respecta", dijo el portavoz de la firma, Rupert Adams. "Podría ser porque alguien en algún lugar vio el ultrasonido o alguien escuchó algo".



Aunque Adams reconoció que siempre hay una posibilidad de que el aumento no se base en nada, dijo que los patrones de apuestas promedio a lo largo de los años sugieren que generalmente hay algo de verdad en los rumores.



Hasta ahora, Diana encabeza la lista de las casas de apuestas: William Hill pone las probabilidades en 4/1. Victoria, Alice, Grace y Elizabeth están muy cerca, mientras que Albert, Arthur y James son suposiciones populares para un niño.



"Un número ridículo, el 80% de las apuestas realizadas, son para el nombre de Diana", dijo Adams. Dijo que, personalmente, duda de que Harry elija un nombre que evoque tan directamente la muerte trágica de su icónica madre en 1997, pero agregó: "Hay muchas posibilidades de que sea un segundo nombre".



Carolyn Harris, una historiadora real que enseña en la Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de Toronto, está de acuerdo en que Diana podría ser un segundo nombre. Eso es lo que el hermano de Enrique, el príncipe Guillermo, y su esposa Kate hicieron por su hija, la princesa Carlota (el nombre completo de la niña de 3 años es Carlota Isabel Diana).



Harry y Meghan no han anunciado el sexo del bebé o la fecha de vencimiento, que se cree que será a finales de abril.