Una fortaleza en “Desde adentro y Otros Asuntos”

Tegucigalpa

Después de una vasta trayectoria dentro del rock hondureño, el veterano artista Miguel Matute regresa a los escenarios para demostrar, con su nuevo disco, que los anhelos más personales pueden llegar y convertirse en grandes resultados.

Ahora bien, luego de un período de preparación y varias colaboraciones, la inédita propuesta independiente del virtuoso guitarrista regresa, solo que esta vez como una aspiración personal con un disco que transmite nuevos estilos y géneros que no pierden esa esencia que ha ido consagrando a Matute a lo largo de los años.

“Desde adentro y otros asuntos” es el nombre de este nuevo proyecto que, además de presentar un material diferente, es una ventana para conocer al artista y productor sobre sus gustos y vivencias personales en el rock nacional.

En exclusiva con EL HERALDO, el experimentado músico habló sobre los detalles este álbum que promete a quien lo escuche, disfrutar del rock progresivo, baladas, soft rock, hard rock y el inconfundible y cautivador género blues.

“El disco se ha estado gestando desde hace muchos años, he estado activo con la banda Urania, formé parte de Réquiem y desde entonces no he dejado de componer música original para este proyecto que difiere un poco de estas bandas. Es un disco que yo mismo produje, en donde quise colocar diferentes estilos e influencias, cosas que me gustan en lo personal, presentando música con influencia de los 50 y 60, con la finalidad de expandirme un poco más”, explicó el artista musical Miguel Matute.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto difiere totalmente a lo que el guitarrista está acostumbrado, no se desprende en ningún momento del sentimiento, que sería la principal cualidad de esta entrega, que según Miguel esta íntimamente relacionado con la portada y las letras que funcionan como reflexión.

“Yo quería que el título del disco estuviera ligado a un sentimiento, el nombre, por ejemplo, es un juego de palabras, que tiene que ver con sacar tus emociones hacia afuera, con una portada que representa nuestra identidad, en donde todo se alcanza con esfuerzos, las personas pueden interpretarlo a su gusto, pero la idea principal es verlo como una fortaleza que debemos tener”, agregó Matute.

El disco de “Desde adentro y otros asuntos” ya está disponible en todas las plataformas digitales y puede adquirir una copia por L 180.00 lempiras en Hotel Paseo Miramontes (a un costado de Mega Larach) y Casa Quinchon en el cuarto piso