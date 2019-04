Panamá abre sus puertas al cine de Honduras por medio de Laura Bermúdez y Ana Martins

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El cine hondureño sigue sumando pasos en su camino hacia la internacionalización. Esta vez son Laura Bermúdez y Ana Martins quienes, gracias a su trabajo constante y trayectoria fructífera, representarán al país cinco estrellas en un nuevo destino.



El Panamá-Locarno Industry Academy International 2019 ya tiene a los seleccionados de esta nueva edición, a quienes ofrecerá la oportunidad de reunirse con oradores y tutores invitados de diferentes partes del mundo, así como de disfrutar plenamente de la experiencia del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá).



El proyecto tiene como objetivo ayudar a jóvenes profesionales de la industria en ventas, mercadotecnia, distribución en línea y tradicional, exhibición y programación, a entender los desafíos de la industria cinematográfica independiente dentro de la escena centroamericana, latinoamericana e internacional. Por ende, lo logrado por ambas creadoras nacionales posee un valor muy significativo.



“Somos dos mujeres hondureñas, y para mí ese ya es un gran logro. Me parece muy importante porque en primer lugar nos seleccionaron por nuestra trayectoria, no solo en el cine nacional, si no por nuestra presencia en festivales extranjeros”, expresó Bermúdez. Por su parte, Martins aseguró que “lo considero una gran oportunidad para nosotros los latinoamericanos, específicamente para los centroamericanos, porque la gran debilidad que por mucho tiempo hemos tenido en la industria cinematográfica regional es cómo salen nuestros productos hacia afuera, o mejor dicho, cómo se logran vender, más allá de salir en pantalla local”.



Reconocimiento

El Panamá-Locarno Industry Academy International es un programa, en primer lugar, con reconocimiento europeo, que guarda relación con el Festival Internacional de Cine de Locarno, de Suiza. En este caso, el taller -con presencia ahora también en Panamá- este año abre sus puertas a ocho invitados, originarios de Honduras, Costa Rica, República Dominicana, y por supuesto, el país local.



“Estos espacios de formación son muy valiosos porque el festival de Panamá, así como el de Costa Rica, y el Ícaro de Guatemala, son las ventanas centroamericanas al mundo. El hecho de que Ana Martins y yo estemos dentro nos permite formar alianzas y conocer cómo funciona la industria afuera”, apuntó Bermúdez.



“Para mí, es de mucho interés tanto personal como profesional. Me interesa ver cómo podemos integrarnos a la realidad internacional, y de esa manera comenzar a producir a un nivel de calidad mayor. Hay muchas expectativas a la hora de llegar allá”, finalizó Martins.